Damals bei uns in Klosterneuburg

Die Luftaufnahme zeigt den Rathausplatz im Jahr 1966 nach der Grundsteinlegung zum Bau der Babenbergerhalle. Diese Mehrzweckhalle für Kultur- und Sportveranstaltungen wurde 1969 eröffnet. Seit 1964 war bereits das Amtshaus der Außenstelle der BH Wien-Umgebung in Betrieb. Nicht gut sichtbar ist hier die Sebastianikapelle, die 1965 neu aufgebaut worden war. Am oberen Bildrand ist die noch unberührte Au erkennbar. Der „Kampf um das Happyland“ entbrannte erst in den frühen 1970er Jahren und endete 1979 mit der Teileröffnung des Freizeitzentrums.