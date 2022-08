Immobilien & Kredite: „Investition in bleibende Güter wäre vernünftig“

Werbung

Für viele Menschen ist es immer noch ein Wunsch und ein fixer Bestandteil in der Lebensplanung: das eigene Haus oder die eigene Wohnung. Die neuen Kreditregeln können diesen Wunsch nun erschweren. Auf den Markt in Klosterneuburg und die Baubranche der Babenbergerstadt hat sich diese neue Regelung noch nicht ausgewirkt. Eher die Teuerung wirkt sich auf das Kauf- und Bauverhalten aus.

„Derzeit sind die Preise stabil – eigentlich überraschend.“ Georg Römer Römer Real

„Natürlich wird die Käuferschicht durch die neuen Kreditregeln kleiner werden. Die Banken rechnen so mit einem Fünftel“, erklärt Georg Römer, Klosterneuburger Immobilienmarkler von „Römer Real“. Allerdings sei Klosterneuburg auch in diesem Fall ein spezielles Pflaster, bei dem man noch nicht konkret sagen kann, wie sich die Regelung auswirken wird.

Römer sieht viel mehr die Teuerung und dabei vor allem die hohen Energiekosten, die sich auf den Immobilienmarkt auswirken werden. „Derzeit sind die Preise stabil – eigentlich überraschend“, berichtet Römer vom Klosterneuburger Immobilienmarkt.

Entwertung der Ersparnisse

Stabil ist derzeit auch noch die Auftragslage bei der Firma „Baumeister Fuchs GmbH“. „In den letzten zwei Jahren war die Nachfrage und auch die Auftragslage außergewöhnlich. Die Nachfrage ist nach wie vor groß, jedoch sind die Kunden bei der Beauftragung merklich zögerlicher. Und das, obwohl wir Preisgarantien geben und auch die Preiserhöhungen bei den Baustoffen nur zu einem geringen Teil an die Kunden weiter geben. Womöglich hängt das schon auch mit den verschärften Kreditregeln zusammen. Ich glaube aber auch, dass eine allgemeine Verunsicherung wegen des Ukraine-Kriegs und der Inflation herrscht. Denn unsere Auftragslage ist wieder auf das ,normale‘ aber dennoch gute Niveau aus den Zeiten vor Corona zurückgekehrt“, erklärt Martin Fuchs.

So seien bisher auch kaum Stornierungen von Aufträgen in seiner Baufirma eingelangt. Dies liege aber sicherlich auch daran, dass die Firma hauptsächlich im Bereich Renovierungen und Um- und Zubauten tätig sei und somit das Auftragsvolumen einfach geringer sei.

„Betreffend Inflation ist es meiner Ansicht nach paradox: Gerade in Zeiten der Geldentwertung wäre doch die Investition in bleibende Güter wie die Sanierung oder Erweiterung von Gebäuden vernünftig. Ich habe aber das Gefühl, dass manche Menschen ihr Erspartes nun lieber für ,schlechte Zeiten‘ zurückhalten. Das ist selbstverständlich auch nachvollziehbar, aber es führt eben erst recht zur Entwertung der Ersparnisse“, so Fuchs.

Aber wie sollte man nun vorgehen, wenn man sich diesen Wohntraum verwirklichen möchte? Georg Römer meint, dass man zum einen natürlich so früh wie möglich versuchen sollte, Geld zu sparen. Und vielleicht zunächst einmal in jüngeren Jahren in eine kleinere Wohnung investieren. Man könne sich dann ja noch steigern und habe so zumindest schon einmal eine Anzahlung für größere Wohnträume.

