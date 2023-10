Klosterneuburg blüht auf: 2. Platz für die Stadt

Zweiter Platz und ein Pokal für Klosterneuburgs Blumenschmuck in der Kategorie 3 - „Gemeinden über 3.000 Einwohner.“ Besonders gewürdigt wurde in Klosterneuburg die gute Zusammenarbeit mit der Bevölkerung in Form von sogenannten Grünraumpaten. Immer mehr Bürger erklären sich bereit, Grünstreifen vor ihren Liegenschaften selbst zu betreuen und zu pflegen. Diese inzwischen 136 freiwilligen Paten unterstützen die Stadtgärtner tatkräftig dabei die Stadt jedes Jahr aufs Neue in ein Blütenmeer aus rund 75.000 Blumen zu verwandeln.

Projekte wie Naschgärten, der naturbelassene Aupark oder Blühwiesen für Bienen und Insekten sind weitere Musterbeispiele von moderner, nachhaltiger und klimabewusster Stadtgartenpflege, die für das Ortsbild und die Lebensqualität der Stadt Klosterneuburg unschätzbaren Wert haben. Nicht zuletzt fand der neu gestaltete Eingangsbereich des Strandbads besonderen Gefallen bei der Jury.

Die Initiative Blühendes Niederösterreich wird in Zusammenarbeit der Landwirtschaftskammer NÖ, Wirtschaftskammer NÖ, dem Land NÖ und den Gärtnern NÖ bereits zum über 50. Mal durchgeführt. Im Rahmen dieser Initiative werden jährlich die Gemeinden mit der schönsten Blumenpracht präsentiert und in verschiedenen Kategorien bewertet und ausgezeichnet.

Grünraumpaten gesucht

Die Stadtgemeinde sucht immer neue Grünraumpaten für öffentliche Grünflächen. Gartenarbeit ist gesund und kann ein guter Ausgleich zu Büroarbeit sein. Wer den öffentlichen Raum mit einem Minigarten vor der Türe verschönern möchte kann sich beim Wirtschaftshof für eine Grünfläche anmelden.

Info & Kontakt: Tel. 02243 / 444 - 259 oder 260