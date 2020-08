Blut gilt als Saft des Lebens. Eine Flüssigkeit, die heiß begehrt ist. Denn Blut ist eines der wichtigsten Medikamente, das Leben retten kann. Vor allem im Sommer ist das Rote Kreuz, das neben seiner Blutspendezentrale in Wien etliche Aktionen in ganz Niederösterreich durchführt, verstärkt auf der Suche nach Spendern. Urlaubsreisen, die Hitze und in diesem Jahr natürlich auch Corona senken die Spenderzahlen. Allerdings hat Corona in der Babenbergerstadt anscheinend eher eine gegenteilig Wirkung auf die Spendenfreudigkeit: Im Durchschnitt kamen pro Aktion mehr Spender als in den Jahren davor.

„Die Blutspendeaktionen sind sehr gut angenommen worden. Trotz Corona konnten wir im Durchschnitt pro Aktion mehr Spender als davor erreichen“, freut sich Thomas Wordie, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Klosterneuburg, über die Hilfsbereitschaft der Klosterneuburger. Und hofft auch bei den nächsten Terminen auf die Unterstützung – und unter Umständen auch die Geduld – der Klosterneuburger: „Durch die Corona-Maßnahmen ist es zum Teil leider auch zu Wartezeiten gekommen, die aber von den meisten Spendern ohne Probleme akzeptiert wurden.“

„Blutbuddy“ als Unterstützung

Allerdings wurden auch in der Babenbergerstadt die Blutspendeaktionen an die momentane Situation angepasst. „Wir haben aus Sicherheitsgründen die Spendeaktionen in das neue Rathaus (alte Bezirkshauptmannschaft) verlegt“, erklärt Wordie. Und weiter: „Sicherheitsabstand, Temperaturmessung und eine maximale Personenanzahl vor Ort wurden umgesetzt. In der Akutphase wurde die Blutspendeaktion in Klosterneuburg auch durch den Zivilschutzverband Niederösterreich unterstützt.“

Einer, der bei den Blutspendeaktionen in Klosterneuburg regelmäßig dabei ist, ist Harald Reischer. Er ist nicht nur selbst regelmäßiger Blutspender, er betreute auch schon ein paar Mal Erstspender.

Vor einigen Jahren absolvierte Reischer in der Blutspendezentrale des Österreichischen Roten Kreuzes in Wien einen Workshop zur Ausbildung zum „Blutbuddy“ – er ist somit Botschafter des Blutes. Gemeinsam mit zwei Kollegen nahm Reischer damals an dem Programm teil. Klosterneuburg war die erste Bezirksstelle in Niederösterreich, die das „Blutbuddy-Programm“ durchführte. Mit diesem Programm sollen vor allem junge Spender angesprochen werden, um ihre Scheu vor dem kleinen Pieks mit der großen Wirkung zu verlieren. Diese Aufgabe übernimmt Reischer aus Überzeugung. Denn für ihn ist Blutspenden eine wichtige Sache: „Es ist einfach wichtig. Es ist etwas, das man in einer halben Stunde erledigen kann, und man hat geholfen.“ Mit diesem Argument konnte er auch schon einige überzeugen, selbst Blut zu spenden: „Ich begleite Freunde und auch meine Schwester hin, wenn sie spenden wollen, aber sich nicht trauen.“

Dass Reischer und seine „Buddy-Kollegen“ erfolgreich sind, zeigen die Zahlen: Bei den Blutspende-Terminen in der Babenbergerstadt – im Gegensatz zum allgemeinen Trend in Niederösterreich und sehr zur Freude des Roten Kreuzes – spenden auch sehr viele junge Klosterneuburger Blut.

Nächster Termin: 25. August

Wer es Reischer und vielen anderen Klosterneuburgern nachmachen will, hat dazu wieder am Dienstag, 25. August, die Gelegenheit. Von 15.30 bis 20.30 Uhr findet die Blutspendeaktion in der Babenbergerstadt statt. Einzige Voraussetzung: Man muss die gesundheitlichen Kriterien erfüllen und sich eine halbe Stunde Zeit nehmen – 30 Minuten, die anderen das Leben retten können.