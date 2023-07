Feuerwehr Weidling: Falsche Adresse, falsches Einsatzgebiet

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Weidling zu einem Kleinbrand in die Kierlingergasse alarmiert. Doch bereits im Feuerwehrhaus wurde klar, dass es sich um die falsche Einsatzadresse handelte und man eigentlich in die Weidlingerstraße, ins Einsatzgebiet der Feuerwehr Klosterneuburg musste. Nachdem die Feuerwehr Weidling allerdings schon alarmiert worden war, wurde der Offizier vom Dienst Klosterneuburg informiert und der Einsatz trotzdem angefahren.

Vor Ort konnte zum Glück schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Stromzähler hatte bei den Anschlussklemmen zu rauchen begonnen, doch durch das rasche Eingreifen des Wohnungsbesitzers konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Nachdem der Strom abgedreht und die Wiener Netze informiert worden waren, konnte wieder ins Feuerwehrhaus eingerückt werden. Insgesamt stand die Feuerwehr Weidling mit zwei Autos rund 30 Minuten im Einsatz.