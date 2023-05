Maibäume für das Donautal

Traditionell am Nachmittag des 30. Aprils trafen sich die Kritzendorfer, um den Maibaum gemeinsam durch den Ort zu tragen, zu schmücken und aufzustellen. In Höflein lud die Feuerwehr am frühen Abend zum geselligen Maibaumaufstellen.

