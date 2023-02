Lehrer und Schüler vereint beim ausverkauften Tiny-Jazz

Am vergangenen Wochenende fand im ausverkauften Dr. Rudolf Koch Saal des BRG Klosterneuburg ein weiteres Tiny-Jazz-Konzert statt. Die Schüler und Lehrer der J.G.Albrechtsberger Musikschule begeisterten die Gäste in verschiedenen Ensembles und als Lions Jazz Hausband.

Mitreißender Auftakt

Die Jungen Jazzer „Funky Spaghetti“ eröffneten den Abend mit zwei Stücken von Chick Corea und wurden von den drei Hellmich Schwestern als "Blue Oxytocin" abgelöst. Clara Hellmich präsentierte dabei unter anderem "No Moon At All". Weiter ging es mit dem Saxophon Duo, bestehend aus Luise Bacher und Herwig Gradischnig, die das Publikum mit einem Blues und dem Stück "Yoko the Dog" begeisterten.

Neue BigBand

Vor der Pause präsentierte Moderator Michael Bauer dem Publikum erstmals die neue BigBand der Musikschule Klosterneuburg unter der Leitung von Kapellmeister Adam Ladanyi. Die Zuschauer waren von den professionellen Arrangements und den sehr geklückten ersten Schritten einer BigBand begeistert. Und so gingen die Gäste nach „Louie Louie“ und „Basic Basie“ mit den letzten Klängen von „Uptown Funk“ wohl gelaunt in die Pause und fragten sich, ob man die neue BigBand wohl auch beim Gala Konzert am 13.Mai in der Babenbergerhalle hören würde.

Emotion nach der Pause

Im zweiten Set sorgten Luci Kucharko am Vibraphon, Max Mares am Bass, Florian Binder am Schlagzeug und Sängerin Lily-Marie Köck für Unterhaltung. Das Jazz.Trio "zu viert" spielte Jamie Cullums "Twentysomething", Radioheads "High&Dry" und als Zugabe ein sehr gefühlvolles "Vienna" von BillyJoel. Leonhard Hörmann am Klavier, begleitet von Binder am Schlagzeug und Gregor Aufmesser am Kontrabass, präsentierte als Erwin Schmidts Schüler seine beachtlichen Fortschritte.

Es war Emanuel Deutinger, der mit einem sehr gefühlvollen Solo am Vibraphon, dem „Blues For Gilbert“ dem Konzert das abschließende Prädikat der „Vielseitigkeit“ verlieh.

Der Höhepunkt des Abends war zweifellos der Auftritt der Lions Jazz Hausband. Die Lehrer der Musikschule traten gemeinsam auf und formten ein beeindruckendes Ensemble aus individuellen Ausnahmetalenten, das sich für kurze Zeit zu einem großen Ganzen vereinte, um sich gegenseitig mit künstlerisch anspruchsvollen Soli spielerisch herauszufordern.

Musikschuldirektorin Adriane Basili zeigte sich dankbar für jahrelange Zusammenarbeit mit den Lions: „Die Unterstützung der Musikschule durch den Lions Club Klosterneuburg-Babenberg dauert bereits 33 Jahre an und die Kontinuität in der Zusammenarbeit ist vermutlich einzigartig. Besonders schön ist jedoch auch das verstärkte Engagement der Lions, die Jugend nicht nur finanziell zu unterstützen, sondern ihnen auch immer öfter die Bühne zu bieten, um ihre Talente frei zu entfalten.“

Lob der Kammersängerin

Adele Haas wurde nach dem Konzert befragt und sagte: "Als Kammersängerin hätte man von mir wohl kaum eine Affinität zur Popularmusik erwartet, aber Jazzkeller gehörten zu meiner Jugend und bis heute liebe ich die Rhythmen, die Improvisation und das Können am Instrument beim Jazz. Bei den traditionellen Konzerten der Lions mit der Musikschule in Klosterneuburg kann man genau das erleben. Wo sonst darf man so laut vor Begeisterung schreien?! Ich war heute am lautesten bei Erwin Schmidt am Klavier und auch der Nachwuchs, insbesondere die charmante Lily-Marie Köck mit ihrer stark ausdrucksstarken Stimme, hat mich sehr beeindruckt. Alle Mitwirkenden haben mit ihrem hohen technischen Können und ihrer ansteckenden Freude an der Musik einen tollen Abend gestaltet."

Die Besucher waren begeistert von den Auftritten der Schüler und Lehrer und genossen den Abend voller guter Musik und ansteckender Freude an der Kunst. Und die Löwen nahmen die Begeisterung gleich zum Anlass, erste Tischreservierungen für die große Abschlussgala der Saison 2022/2023 am 13. Mai in der Babenbergerhalle entgegen zu nehmen.

