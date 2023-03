Tiny-Jazz-Konzert: Junge Musiker begeisterten einmal mehr

Am vergangenen Wochenende fand im ausverkauften Dr. Rudolf Koch Saal des BRG Klosterneuburg ein weiteres Tiny-Jazz-Konzert statt. Schüler und Lehrer der J. G. Albrechtsberger Musikschule begeisterten in verschiedenen Ensembles und als Lions Jazz Hausband.

Gelungenes Debüt der neuen Musikschul-BigBand

Die jungen Jazzer „Funky Spaghetti“ eröffneten den Abend mit zwei Stücken von Chick Corea und wurden von den drei Hellmich-Schwestern als „Blue Oxytocin“ abgelöst. Weiter ging es mit dem Saxofon-Duo Luise Bacher und Herwig Gradischnig, die das Publikum mit einem Blues und dem Stück „Yoko the Dog“ begeisterten. Vor der Pause präsentierte Moderator Michael Bauer dem Publikum erstmals die neue BigBand der Musikschule unter der Leitung von Adam Ladanyi. Die Zuschauer waren von den professionellen Arrangements und den geglückten ersten Schritten der BigBand begeistert. Und so gingen die Gäste nach „Louie Louie“ und „Basic Basie“ mit den letzten Klängen von „Uptown Funk“ wohl gelaunt in die Pause.

Im zweiten Set sorgten Luci Kucharko (Vibraphon), Max Mares (Bass), Florian Binder (Schlagzeug) und Sängerin

Lily-Marie Köck für Unterhaltung. Das Jazz.Trio „zu viert“ spielte Jamie Cullums „Twentysomething“, „High&Dry“ von Radiohead und als Zugabe ein sehr gefühlvolles „Vienna“ von Billy Joel.

Einzigartige Kontinuität der Zusammenarbeit

Der Höhepunkt des Abends war zweifellos der Auftritt der Lions Jazz Hausband. Die Lehrer der Musikschule traten gemeinsam auf und formten ein beeindruckendes Ensemble aus individuellen Talenten, das sich für kurze Zeit vereinte, um sich gegenseitig mit künstlerisch anspruchsvollen Soli spielerisch herauszufordern.

Musikschuldirektorin Ariadne Basili-Canetti: „Die Unterstützung der Musikschule durch den Lions Club Klosterneuburg-Babenberg dauert bereits 33 Jahre an, und die Kontinuität in der Zusammenarbeit ist vermutlich einzigartig.

Besonders schön ist jedoch das verstärkte Engagement der Lions, die Jugend nicht nur finanziell zu unterstützen, sondern ihnen auch immer öfter die Bühne zu bieten, um ihre Talente frei zu entfalten.“

Die Löwen nahmen die Begeisterung gleich zum Anlass, erste Tischreservierungen für die große Abschlussgala der Saison 2022/2023 am 13. Mai in der Babenbergerhalle entgegenzunehmen. Weitere Informationen und Tickets für kommende Veranstaltungen: www.lions.charity.

