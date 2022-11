Brot stärkt die Nerven

Werbung

Wir können uns die Kraft für Nerven und Geist aus der ersten Mahlzeit des Tages holen. Man hört in diesem Zusammenhang immer wieder das Wort „Power- Frühstück“.

Viele denken, dass man dafür ganz besondere Nahrung braucht. Keine Spur.

Die beste Grundlage für ein Power-Frühstück ist und bleibt das Brot, ganz besonders das Vollkornbrot.

Was macht nun das Brot so wichtig für die Ernährung am Morgen?

Es sind die Kohlenhydrate, die uns das Getreide in Form von Brot liefert. Und wir benötigen für starke Nerven sowie für optimale geistige Leistungen wertvolle Kohlenhydrate.

Kohlenhydrate werden von Pflanzen produziert.

Ihre kleinste Einheit sind die Glukose-Moleküle. Sie sind für unseren Stoffwechsel sehr wichtig.

Da unser Organismus sie dringend braucht, beginnt die Kohlenhydrat-Vorverdauung bereits im Mund.

Kaum haben wir einen Bissen Brot zerkaut, startet das Enzym Amylase in unserem Speichel seine Arbeit. Es zerlegt die Kohlenhydrate vom Brot sofort in Glukose.

In verstärktem Maße geschieht das dann im Dünndarm, wo auch reichlich Amylase im Einsatz ist.

Den größten Hunger nach Glukose hat unser Gehirn.

Es braucht jeden Tag 140 Gramm.

Wenn es besonders gefordert wird, benötigt es sogar bis zu 300 Gramm. Die Glukose liefert dem Gehirn die nötige Energie.

An anderen Körperstellen kann auch Fett in Energie umgewandelt werden.

Nicht im Gehirn. Mit Fett weiß das Gehirn nichts anzufangen. Fett kann nämlich nicht mehr in Glukose umgewandelt werden, wenn es auch der Wunschtraum vieler dicker Menschen wäre.

Mit jedem Bissen Vollkornbrot liefern wir am Morgen unserem Gehirn für optimale Arbeit die nötigen Kohlenhydrate, aus denen die wichtige Glukose gewonnen wird.

Das bedeutet: Wer sich morgens zum Frühstück Zeit für ein oder zwei Scheiben Brot nimmt, der gibt damit seinem Gehirn Kraft, damit es beste geistige Reaktionen zeigt, aber auch mit einem guten Erinnerungsvermögen aufwartet und über eine gute Konzentration verfügt.

Mit dem Brot zum Frühstück stärken wir aber auch unsere Nerven für den Tag.

Dafür sind zwei Kräfte zuständig: das Vitamin B1 und das Lecithin. Außerdem versorgt uns das Getreide im Brot mit einem sehr wichtigen Eiweißbaustein mit Namen Tyrosin. Aus dieser Aminosäure können zusätzliche nervenstärkende Stoffe gewonnen werden.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.