Halloween in Korneuburg, Himmlisches in Klosterneuburg

„Symphonische Halloweenmusik“ – ja, so etwas gibt es. Es sind zwar, so „Klangbrücke“-Mastermind und Dirigent Anton Gabmayer, „anstrengende Stücke“, insbesondere für die Blechbläser, doch der Wunsch des Korneuburger Konzertpublikums war Befehl.

Und so werden am Freitag, 13. Oktober, im Korneuburger Stadtsaal „gruselige“ Klänge geboten wie der „Tanz der Furien“ von Christoph Willibald Gluck oder Mendelssohns „Die erste Walpurgisnacht“ und natürlich der „Hexensabbat“ des großen Opernkomponisten Giacomo Puccini. Musik von Meistern aus Klassik und Romantik also, die wie angegossen zum Thema „Halloween in concert“ passt, noch ehe dieser Begriff überhaupt „modern“ war. Natürlich erwarten das Publikum darüber hinaus auch moderne Klänge wie etwa Burl Ives „Ghost Riders in the Sky“ oder aus dem Reich der Filmmusik „Devil's Dance“ von John Williams und schließlich auch ein symphonischer Ausschnitt aus der zur Entstehungszeit gefeierten wie umstrittenen „Rocky Horror Picture Show“. Genuss und musikalisch gruselige Gänsehaut, wie es sich gehört an einem Freitag, dem 13. Oktober 2023.

Märchensamstag in Langenzersdorf

Tags darauf schon geht es im Langenzersdorfer Festsaal märchenhaft zu. „Wir haben uns wahre Experten für diese Musik an Bord geholt“, schwärmt geschäftsführende Gemeinderätin Inge Treitl.

Klingende Geschichten von Tschaikowsky bis J. Strauss warten unter dem Titel „Schwanensee und andere Märchen“ auf das Publikum – werden märchenhaft gespielt und einige davon auch zauberhaft getanzt. Generationen großer Komponisten haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt der Sagen und Märchen in die Sprache der Musik zu packen. Große Ballettproduktionen und symphonische Dichtungen und auch so mancher Walzer entstanden. Oft war manches Meisterwerk bereits kurz nach der Uraufführung so erfolgreich, dass ihre Schöpfer selbst – oder auch andere bekannte Komponisten ihrer Zeit – die Musik für die unterschiedlichsten Besetzungsgrößen bearbeiteten, damit die großen „Hits“ ihrer Zeit überall, bis hin zur Hausmusik, gespielt werden konnten, ohne dass am musikalischen Inhalt etwas verloren gegangen wäre. Diesen Weg setzt die Klangbrücke mit dem Konzert in Langenzersdorf fort und präsentiert Musik zu Märchen und Sagen, die – ohne Worte – die Erzählungen zum Klingen bringt, großartig interpretiert vom Ballhausorchester Wien unter der Leitung von Judith Steiner. Und auch das Ballett wird nicht fehlen, zauberhaft getanzt von Mitgliedern des Tanzstudios Elizabeth Mills. Im wahrsten Sinne des Wortes ein „märchenhafter Konzertabend“.

Monumental in Klosterneuburg

Felix Mendelssohn Bartholdys großartiges Oratorium „Elias“ bildet am Samstag, 21. Oktober, den prächtigen Abschluss der „Klangbrücke 2023“ in Klosterneuburg. Es ist selbst im reichhaltigen Schaffen Mendelssohns ein herausragendes Werk und zählt weltweit zu den Highlights der Oratorienliteratur. Monumental sind die großen Chöre, die beim Konzert von etwa 100 Sängerinnen und Sängern aus drei Chören gesungen werden: dem Ensemble Koinonia, dem KammerChorus Klosterneuburg sowie dem Schlosschor Hadersfeld. Letzterer feiert heuer sein 40-jähriges Bestehen, ebenso wie das Ensemble Neue Streicher, das beim Konzert zum Einsatz kommen wird, erweitert um Bläser. Gemeinsam mit Dirigent Michael Schneider bilden sie das klangliche Fundament für Mendelssohns Meisterwerk, bei dem sich „ein Ohrwurm an den anderen reiht“, wie Kulturamtsleiter Franz Brenner es ausdrückt. Zu den Glanzpartien der Literatur zählen auch die Arien und Solistenensembles, für die Kammersänger Adrian Eröd, Gustavo Quaresma Ramos (Tenor), Anita Rosati (Sopran) und Annely Peebo engagiert wurden.

Konzerte wie die in der Klangbrücke geplanten Programme sind sowohl organisatorisch als auch wirtschaftlich eine große Aufgabe. Dass sie zu moderaten Eintrittspreisen besucht werden können, liegt nicht zuletzt an der Unterstützung durch die Raiffeisenbanken, die Kulturabteilungen des Landes Niederösterreich sowie die teilnehmenden Konzertgemeinden, bedankt sich Gabmayer.