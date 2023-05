Anzeige: Umweltanwalt prüft Weinbau in Klosterneuburg

Weinbau am Weinberg: In Klosterneuburg ist das ein Fall für den Umweltanwalt. Der prüft nun nämlich, ob auf einer gemeindeeigenen Fläche, die von der HBLA gepachtet wird, Reben gesetzt werden dürfen. Der Clou an der Sache: Das sechs Hektar große Areal am Buchberg ist Wiese – der Naturschutzbund Klosterneuburg sieht deshalb einen dramatischen Einschnitt in die Umwelt.

Sehr bedauerlich, dass der Gemeinde offenbar nicht klar ist, dass Weinbau mit traditioneller Wiesennutzung nicht vereinbar ist.“ Ilse Wrbka-Fuchsig, Naturschutzbund Klosterneuburg

Mit einem offenen Brief wendet sich Ilse Wrbka-Fuchsig, selbst Landschaftsplanerin, an die Stadtgemeinde und an die NÖN: „Die Verpachtung von Grundstücken im Gemeindeeigentum, die sich inmitten des Europaschutzgebiet ,Wienerwald - Thermenregion', des Natura 2000-Gebietes und in der Pflegezone des Biosphärenpark Wienerwald befinden und ein Schutzgut eines besonders artenreichen Wiesentyps darstellen, hatte zur Folge, dass diese umgebrochen wurden und mit diesem Umbruch womöglich auch Naturschutzrecht verletzt wurde.“ Wrbka-Fuchsig wirft der Gemeinde vor, „die Zerstörung des Lebensraums geschützter Arten durch den Umbruch der Wiesen“ bewusst in Kauf zu nehmen.

„Sehr bedauerlich ist, dass der Gemeinde offenbar nicht klar ist, dass Weinbau mit einer traditionellen Wiesennutzung nicht vereinbar ist, dass zwischen den Rebzeilen nie eine derartige Wiese fortbestehen kann“, bemängelt der Naturschutzbund. Im Weinbau werde der Boden nämlich wiederkehrend umgebrochen und mit schweren Maschinen befahren. Andere Grundstücke, etwa die Erddeponiefläche beim Versuchsgut oder Brachflächen hält Wrbka-Fuchsig geeigneter für den Weinbau.

Artenvielfalt und Lebensraum

Die verpachtete Wiese hingegen sei ein Ökosystem, das durch jahre- und jahrzehntelange landwirtschaftliche Pflege entstanden sei: „30 bis 50 verschiedene Pflanzenarten konnten sich entwickeln, die etwa zehnfach so vielen Tierarten als Lebensgrundlage dienen!“ Aufgrund der im Boden vorhandenen Samenbank könnte sich, hofft Wrbka-Fuchsig, wieder die Wiese entwickeln. Die Forderung an die Gemeinde, speziell an Biodiversitäts-Stadtrat Roland Honeder: „Wir appellieren an Sie, diese Verpachtung zurückzunehmen und Ihr in den Medien immer wieder kommuniziertes Engagement für die Biodiversität in der Gemeinde und für den Schutz des Wienerwaldes ernst zu nehmen.“

Die Wiese ist teilweise bereits umgebrochen – „uns war es wichtig, dass das schnellstmöglich gestoppt wird“, erklärt Wrbka-Fuchsig: Zuerst habe sich der Naturschutzbund mit seinen Sorgen an die Bezirkshauptmannschaft gewandt, dann die Umweltanwaltschaft eingeschaltet. Sie prüft nun und könnte die Causa gegebenenfalls an die nächsten Instanzen – das Landesverwaltungsgericht und den Verwaltungsgerichtshof – weitergeben.

Die Flächen liegen innerhalb der Weinbaufluren. Daher ist auf diesen Flächen Weinbau vorgesehen.“ Roland Honeder, Vizebürgermeister und Stadtrat (ÖVP)

Vizebürgermeister und Biodiversitäts-Stadtrat Honeder (ÖVP) versichert: „Die Weinbauschule hat natürlich sämtliche Genehmigungen für diese Auspflanzung, auch die naturschutzrechtlichen Genehmigungen, in der ersten Instanz – bei der Bezirkshauptmannschaft eingeholt.“ Die Verpachtung von der Gemeinde an die Wein- und Obstbauschule basiert auf einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss.

Honeder stellt klar: „Die von der Gemeinde an die Weinbauschule verpachteten Flächen waren auch in der Vergangenheit landwirtschaftlich genutzt“ – sonst wären sie schon lange verbuscht oder bewaldet, meint der Stadtrat. Und: „Die Flächen liegen innerhalb der Weinbaufluren. Daher ist auf diesen Flächen Weinbau vorgesehen.“ Es sei ein Erfolg, „dass ein weiterer Teil der Forschungstätigkeit dieser Bundesinstitution“ – nämlich die Rebenzüchtung – „in Klosterneuburg angesiedelt wird und damit etwa 15 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden.“

Weinbau, betont Honeder, gehört zur Identität Klosterneuburgs: „Leider verändert sich auch dieser Kulturraum. Auch der Weinbau muss sich an die veränderten klimatischen Bedingungen anpassen. Die Weinbauschule ist eine weltweit angesehene Institution, die mit ihrer Spitzenforschung den Wissensstand über die ökologische und an den Klimawandel angepasste Bewirtschaftung von Flächen laufend erweitert.“

„Reben im Wert von etwa 10.000 Euro nicht gesetzt.

Damit handle die HBLA im öffentlichen Auftrag und im öffentlichen Interesse, außerdem habe sich die Schule hinsichtlich der naturnahen Bewirtschaftung und der Erhaltung der Biodiversität äußerst verdient gemacht, lobt Honeder.

„Fest steht, dass die Weinbauschule nun in ihrer Forschungsarbeit um ein Jahr zurückgeworfen wurde und Weinreben im Wert von etwa 10.000 Euro nicht ausgepflanzt werden konnten“, bedauert der Vizebürgermeister, der ebenso beklagt: „Schade ist, dass der Naturschutzbund den Weg einer Anzeige gewählt hat und nicht das Gespräch mit der Weinbauschule gesucht hat.“

Es wäre ein Debakel für die Weinstadt Klosterneuburg, wenn innerhalb der Weingartenfluren kein Wein angebaut werden könnte.“ Reinhard Eder, HBLA und BA-Direktor

In die gleiche Kerbe schlägt HBLA und BA-Direktor Reinhard Eder: „Wir haben vor zwei Jahren ein Projekt mit dem Naturschutzbund gemacht. Schade, dass kein Gespräch gesucht wurde.“ Seine Schule habe die Fläche „in gutem Glauben und mit der eindeutigen Absicht für die Weinbau-Nutzung“ gepachtet und Bewilligungen eingeholt. Auch die Auspflanzungsgenehmigung, versichert Eder.

„Rundherum sind Weingärten und eingezäunte Flächen. Es wäre ein Debakel für die Weinstadt Klosterneuburg, wenn innerhalb der Weingartenfluren kein Wein angebaut werden könnte“, unterstreicht der Direktor. Zuvor, weiß Eder, wurde die Wiese als Futterwiese genutzt und gemäht, also auch landwirtschaftlich betrieben.

Jetzt will die HBLA und BA das Areal bewirtschaften, zahlt dafür Pacht an die Gemeinde. Die zusätzlichen Flächen seien notwendig, um die Rebzüchtung von Langenzersdorf nach Klosterneuburg zu übersiedeln – planmäßig bis Ende 2024. „Wir haben Zeitdruck“, schildert Eder. Er hofft auf einen Kompromiss, etwa die Bewirtschaftung eines Teils des Grundes.

Bis dato wurden eineinhalb von gesamt sechs Hektar umgeackert. Darf die HBLA die Reben nicht weiter aussetzen, „würden wir die Fläche der Stadt zurückgeben müssen, brauchen dann aber andere Flächen.“

Wie es nun weitergeht, prüft der Umweltanwalt. Am Montag hat bereits eine Besichtigung stattgefunden.

Foto: Naturschutzbund Klosterneuburg

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.