Zwist um Weinbau in Klosterneuburg: Gemeinde hält am Pachtvertrag fest

Die Umweltanwaltschaft prüft und auch die PUK (Plattform Unser Klosterneuburg) hakt nach: Jene stadteigene Fläche, die an die Wein- und Obstbauschule verpachtet wurde, um Reben zu setzen, beschäftigt den Gemeinderat in seiner Sommersitzung. Die Frage der PUK: Wird die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie im Natura-2000-Gebiet eingehalten?

Kurz zusammengefasst lautet die Antwort: Es könne sichergestellt werden, „dass die Stadtgemeinde als Eigentümerin der in Bestand gegeben Flächen ihren Verpflichtungen hinsichtlich Natur- und Umweltschutzes gerecht wird.“ Ganz so einfach ist die Thematik aber nicht, wie die Diskussion zeigt. Und auch die Vorgeschichte: Ins Rollen gebracht hat die Sache der Naturschutzbund, der um die Artenvielfalt auf der Buchberg-Wiese fürchtet. Als die Fläche im Mai bereits teilweise umgebrochen worden ist, wird sogar der Umweltanwalt tätig.

Und als Grundstückseigentümerin steht auch die Stadtgemeinde in der Kritik. Die wiederum beantwortet die Anfrage der PUK so: „Die HBLA betont, dass die Biodiversität in den nachhaltig gepflegten Weingärten durchaus beträchtlich und in gewisser Weise umfangreicher als in Trockenwiesen sei. Da die HBLA mit ihren Lehr- und Forschungstätigkeiten einen gesetzlichen Auftrag erfüllt, stehen die Auspflanzungen im öffentlichen Interesse.“ Und: „Die Inbestandgabe der Wiesenflächen an die HBLA erfolge in Übereinstimmung mit dem Stadtentwicklungskonzept 2030+, da der Erhalt der Grünflächen sowie die Bewirtschaftung dieser ein klares Ziel ist, um die Natur in Klosterneuburg weiterhin zu schützen.“

Die HBLA zeige sich in Gesprächen bereit, „gemeinsam definierte Flächen, auf denen schützenwerte Pflanzen wachsen, von der Kultivierung auszunehmen, diese zu schützen und der Allgemeinheit zugänglich zu machen und somit sehr deutlichen Respekt und Rücksichtnahme vor den Verpflichtungen der FFH-Richtlinie“, meint die Gemeinde.

PUK-Stadtrat Stefan Hehberger nimmt den Bericht zur Erkenntnis. Aber: „Wir behalten uns vor, auf diesen Bericht noch einmal eine weitere Anfrage zu stellen: Ganz konkret bitten wir, dass wenn bei Liegenschaften, die in einem so sensiblen Naturschutzgebiet wie am Buchberg liegen, Pachtverträge ausgehandelt werden, auf die Schutzwürdigkeit des Gebietes in der Form des Antrages Rücksicht genommen wird. Sprich: Dass der Gemeinderat vollinhaltlich informiert wird, dass, wie es in diesem Fall ist, eine Wiese im Natura-2000-Gebiet liegt.“ Noch sei nicht die ganze Fläche umgebrochen. „Die Frage ist, wie geht man mit dem restlichen Teil - wir vermuten, dass es ungefähr drei Hektar sind - um? Ob man da jetzt den Schutzgedanken, der auf dieser Wiese ja nicht unbegründet liegt, in der Nutzung mit einfließen lässt?“, will Hehberger wissen.

„Aufpassen, wie weit man es übertreibt mit Umweltschutz“

Scharfe Worte dazu findet Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP): „Hier wird ein Bild dargestellt, das sich für mich so nicht ergibt. Es gab die Anfrage an die Stadtgemeinde, dass die Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt hier einen Weingarten aussetzen möchte in der Weingartenflur Klosterneuburg, das heißt in für Weingarten vorgesehenen Räumen in der Stadt.“ Die Anschuldigungen seien weit hergeholt. Und: „Es ist eine ungeheure Frechheit, wenn irgendein Verein herangehen kann und auf Flächen, die grundsätzlich für Landwirtschaft und Weinbau gewidmet sind, plötzlich Einwände erheben kann. Es wäre auch ein Paradigmenwechsel für die Weinstadt Klosterneuburg. Ich laufe seit Kindheit in diesem Gebiet umher und es ist unfassbar zu behaupten, man würde der Natur Schaden zufügen, wenn ein Weingarten ausgesetzt wird.“ Man müsse, ist der Bürgermeister überzeugt, „schon aufpassen, wie weit man es übertreibt mit Umweltschutz und Naturschutz.“

Wird immer kritisiert, sei der freie Zugang in Gefahr, warnt Schmuckenschlager: „Wer sagt denn, dass die Klosterneuburger Bürger einfach so durch alle Felder und Fluren spazieren können? Das ist Eigentum anderer Menschen. Wenn man selbst immer glaubt, man muss den anderen Vorschreibungen machen, dann können die auch mal von den ihnen zustehenden Rechten Gebrauch machen. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt, weil ich glaube, dass zwei Seiten aufeinander zugehen. Aber das was hier passiert ist, ist wirklich eine Übertreibung und eine Überhöhung der eigenen Kompetenzen, das möchte ich ganz offen sagen. Da lehne ich mich absolut dagegen und halte es auch für übertrieben, wenn die Gemeinde hier in Anträgen hineinschreiben muss ,Achtung, wir verpachten einen Weingarten' - das wäre wirklich der Irrsinn schlechthin für unsere Stadt.“

„Wir erfüllen unsere Verträge“

Dass die HBLA die Wiese pachten darf, hat der Gemeinderat im November 2022 beschlossen - „meines Wissens nach sogar einstimmig“, erinnert sich Vizebürgermeister Roland Honeder (ÖVP), auch zuständiger Stadtrat. Er Erklärt die Vorgehensweise der Gemeinde: „Wir erfüllen unsere Verträge. Wir haben den Vertrag ja nicht abgeschlossen, ohne dass wir uns dabei etwas überlegt haben. Diese Flächen liegen innerhalb der Weinflur. Hier hat die Gemeinde schon vor vielen Jahren gesagt, ja, diese Fläche soll innerhalb der Flur liegen.“

Auch er betont: Mit dem Weingarten wird zusätzliche Biodiversität geschaffen: „Ein Weingarten ist wirklich ein Sammelsurium für die verschiedensten Lebewesen - sowohl im pflanzlichen, als auch im tierischen Bereich. Ganz zu schweigen davon davon gilt es auch, den Weinbau für die Zukunft abzusichern in Klosterneuburg und sogar weit darüber hinaus. Das bedeutet ganz einfach, Reben zu züchten, die hitzeresistent sind, die pilzresistent sind, die weniger Spritzmittel benötigen und so weiter.“ Die Klosterneuburger Weinbauschule habe eine international ausgewiesene Expertise: „Ich glaube, man muss hier sehen, dass diese Dimension weit darüber hinausgeht, dass eine Wiese umgebrochen wird, sondern, dass man hier wirklich einen gesellschaftlichen Mehrwert schafft und schaffen kann. In diesem Sinne würden wir so fortfahren, wie wir es im Gemeinderat beschlossen haben.“

Und das heißt: Die Verpachtung bleibt aufrecht. Eine Anregung für die weiteren Schritte hat Stadtrat Sepp Wimmer (Grüne) - er selbst sei ,leider kein Weintrinker' - parat: „Ich habe auch oft das Gefühl, dass Kritik von Menschen kommt, die sich in der Natur sehr gut auskennen, aber weniger gut in der Weinbewirtschaftung. Ich habe mir sagen lassen, dass es viele innovative Methoden der Weinwirtschaft in Klosterneuburg gibt. Und da könnte man, Herr Bürgermeister, auch einmal eine Führung machen mit den Gemeinderäten. Da würden vielleicht einige dieser Widersprüche ausgeräumt werden.“