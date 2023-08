Gefahr am Schulweg in Klosterneuburg

Drei Wochen noch, dann sind die Ferien vorbei und die Schülerinnen und Schüler kehren in ihre Bildungseinrichtungen zurück. Und in Anbetracht der kommenden Schulsaison erreichten die NÖN „typische Bilder des Schulweges zum Gymnasium in der Buchberggasse“, die einigermaßen beklemmend wirken.

Anrainer Klaus Rotter macht sich Sorgen: „Bei Schulbeginn treffen sich regelmäßig sechs Schülerbusse auf- und ab im Bereich der schmalen Buchberggasse und bringen die wenigen, noch zu Fuß gehenden Schüler in Gefahr“, schildert er die Situation, die auf den Fotos aus der letzten Schulwoche des vergangenen Schuljahres gut zu erkennen ist: Ein Schüler am Gehweg drückt sich gegen die dort stehenden Mülltonnen, der Bus neben ihm ist mit einem Reifen am Gehsteig, um dem entgegenkommenden Bus auszuweichen.

„Muss denn wirklich etwas passieren, damit man auf diesen Unfug aufmerksam wird?“, ärgert sich Rotter.

Alternative Routen sind in der Stadt schwierig

Rotters Vorschlag: eine geänderte Route für Busse. „Man sollte anstreben, dass die vom Gymnasium nach Kierling herunter fahrenden Busse über die Burgstrasse hinunter und bei der Hölzlgassenampel dann auf die Kierlinger Straße fahren.“

Das Busunternehmen Dr. Richard reagiert auf die Fotos: „Gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Ost-Region haben wir die Situation vor Ort analysiert und insbesondere nach der Möglichkeit einer geänderten Routenführung gesucht,“ antwortet eine Sprecherin des Unternehmens. Gerade im dicht besiedelten städtischen Bereich wie hier in Klosterneuburg sei es jedoch nicht immer möglich, das Durchfahren von Engstellen zu verhindern.

Schulstadträtin Maria Theresia Eder (VP) empfindet die Situation als „sehr unbefriedigend, da Schulkinder gefährdet werden könnten“. Sie habe das Thema bereits mehrfach im Verkehrsausschuss der Stadtgemeinde angesprochen. Bei der letzten Sanierung vor etwa fünf Jahren wurde der Gehsteig etwas erweitert, die Fahrbahnbreiten auf ein absolutes Minimum gesetzt, die Situation dort sei aber aufgrund des Hanges schwer verbesserbar.

Stefan Hehberger, Verkehrsstadtrat, PUK Foto: NÖN, Hornstein

Auch Verkehrsstadtrat Stefan Hehberger (PUK) kennt die Lage: „Ich kenne diesen Schwachpunkt natürlich genau so wie in der Franz Rumplerstraße (vor dem starken Franz). Ich nehme den Vorschlag mit in die nächste Verkehrsvorbesprechung“, verspricht er. Den Vorschlag einer alternativen Route über die Burgstrasse sieht er skeptisch: „Das dürfte an der 90 Grad Kurve Stolpeckgasse und Kierlingerstraße mit dem Kurvenradius der Busse scheitern,“ befürchtet er. Nachsatz: „Aber vielleicht ergibt sich da ein Bus-Projekt mit der Radquerung Domaniggasse zum Medekviertel.“ Das allerdings, weiß Hehberger, würde viel Geld kosten.

Kein Bus ist auch keine Lösung

Die unmittelbarste Lösung: „Da ja die Sichtbarkeit in der Buchberggasse gegeben sein sollte, könnten die Busse ja an einer etwas breiteren Stelle warten bis der andere vorbei ist“, meint Schulstadträtin Eder.

Dr. Richard betont, dass selbstverständlich Sicherheit oberste Priorität habe, „weswegen wir bei unseren Fahrerinnen und Fahrern konsequent eine entsprechende Fahrweise und Rücksichtnahme einfordern.“ Das Unternehmen werde den konkreten Fall zum Anlass nehmen, die dort eingesetzten Fahrerinnen und Fahrer „noch einmal auf diese Thematik zu sensibilisieren.“

Schließlich und endlich werden die Schulbusse ja auch gebraucht und gewollt, sollen als öffentliche Verkehrsmittel einer nachhaltigen Mobilität dienen. So argumentiert auch das Busunternehmen: „Es ist eine Kernaufgabe des öffentlichen Verkehrs, für eine sichere und verlässliche Mobilität unserer Schülerinnen und Schüler zu sorgen. Gerade mit einem Regionalbus, wie auf den Bildern abgelichtet, können wir zu Spitzenzeiten rund 70 Schülerinnen und Schülern eine sichere, verlässliche und umweltfreundliche Schulfahrt ermöglichen.“

Eine einzige Busfahrt erspare so gesehen bis zu 70 (!) Pkw-Fahrten mit dem „Elterntaxi.“

Kinder als selbständige Verkehrsteilnehmer

Auch der Elternverein des Gymnasiums kennt die Schulweg-Situation natürlich. In einer eigenen „Mobilitätsgruppe“ machen sich Eltern Gedanken über das Thema Straßenverkehr. Das prinzipielle Dilemma: „Es gibt viel Verkehr, Autos, Stau – viele Eltern, die ihre Kinder in die Schule bringen,“ analysiert Elisabeth Cserny-Gutmann. Der Ansatz des Elternvereins: „Erziehen wir unsere Kinder zu selbstständigen Verkehrsteilnehmern.“ Sie ruft dazu auf, den Kindern den selbstständigen Schulweg zuzutrauen. „Das muss auch nicht jeden Tag sein, aber probieren wir es doch aus.“ Zur Bewusstseinsbildung wird am autofreien Tag, dem 22. September, auch die Buchberggasse teilweise gesperrt.

Wenn weniger Autos in der Buchberggasse unterwegs wären, würde das auch den Stress der Busfahrerinnen und Busfahrer reduzieren.

Denn eines ist klar: So wie auf den Fotos darf der Schulweg nicht aussehen. Daher der Vorschlag der Elternvertreter: „Wer solche Situationen sieht, möge Polizei oder Gemeinde informieren, notfalls Fotos machen.“ Dabei gehe es nicht darum, jemanden anzuschwärzen. Vor allem die Häufigkeit solcher Vorkommnisse könne so besser dokumentiert werden. „Es geht um die Sicherheit unserer Kinder.“