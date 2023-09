Mental Fit mit Philipp: „Hab geglaubt: Es ist vorbei, ich sterb“

Mit seinem zweiten Buch geht Philipp Jelinek so richtig in die Tiefe. Und gibt Power für herausfordernde Zeiten. Die hat „Fit mit Philipp“-Vorturner am eigenen Leib erfahren: Panikattacken, Angstzustände, Depressionen. Radikal offen spricht der Kritzendorfer über die Krisen in seinem Leben und „das Packerl, das wir alle mitschleppen“.

„Du glaubst du bist der Unzerstörbare - was kann mir schon passieren? Aber es kann dann so schnell gehen, im Sekundenbruchteil kann sich dein Leben ändern“, weiß Jelinek und denkt zurück: an einen Sturz mit dem Fahrrad und anschließender Operation, an die „schlimmste Narkose ever“: „Normalerweise kriegst du die Spritze und bist weg. Aber das hat so lange gedauert.“ Irgendwann geht das Hirn in Panikmodus über, der Körper wehrt sich. „Dieses Gefühl kam dann immer wieder. Ich konnte zum Beispiel damals im Krankenhaus nicht einmal so eine 150 Meter Runde gehen, ich hab geglaubt: Ich sterb, es ist vorbei, ich kipp jetzt um“, erinnert sich Jelinek.

Es ist Arbeit, es ist hart. Und ich habe immer geplärrt in diesem roten Sessel. Philipp Jelinek

Eineinhalb Jahre Therapie folgen, gemeinsam mit Therapeutin Melanie arbeitet Jelinek sein „Packerl“ auf: „Du brauchst wie im Sport den richtigen Trainer, um dein Leben aufzuarbeiten. Ich habe nicht gedacht, dass das so lange dauert, aber wenn du den Prozess beginnst, dann bist du drinnen. Es ist Arbeit, es ist hart. Und ich habe immer geplärrt in diesem roten Sessel.“

Mit seinen Erfahrungen will Jelinek Mut machen: „Es ist ganz wichtig, dass die Menschen sehen, dass sie nicht alleine sind. Ich habe das bei mir selbst beobachtet: Als ich dann mit anderen darüber gesprochen habe, habe ich gemerkt: Moment, von zehn kennen das sieben - nur die Menschen trauten sich nicht darüber zu sprechen. Das war ein Tabu-Thema, aber ich denke mittlerweile ist es salonfähig und betrifft auch noch mehr Menschen als früher.“

Wenn du dir in diesem Moment, wo es dir ganz arg geht, keine Hilfe suchst, dann bist du am Verzweifeln. Bei mir war es damals nach dem zweiten Unfall so, dass ich gesagt habe: Bitte, bitte helft mir! Philipp Jelinek

Sie sollen sehen: Wenn Jelinek es schaffen kann, können sie es auch schaffen. „Wenn man das liest, sieht man: Hey, dem geht's genauso! Es ist nicht jeder so extrovertiert wie ich, viele fressen alles nach innen hinein. Aber irgendwann explodierst du. Schau dir heute die Suizidrate an, das ist schon ein Wahnsinn. Ein sehr lieber Freund vor vielen Jahren - ich verstehe heute, dass er es getan hat. Weil, wenn du dir in diesem Moment, wo es dir ganz arg geht, keine Hilfe suchst, dann bist du am Verzweifeln. Bei mir war es damals nach dem zweiten Unfall so, dass ich gesagt habe: Bitte, bitte helft mir!“

Lieblingsbaum im Klosterneuburger Wald

Was ihm heute Kraft gibt: Bewegung und die Natur. Im Buch präsentiert der ORF-Vorturner Atemübungen, Selbstreflexions- und Qi Gong-Techniken oder erklärt, wie Körper und Seele zusammenhängen. Lebensmut schöpft er aus dem naheliegenden Wald in Klosterneuburg - rauf Richtung Weißen Hof, dort steht sein „Lieblingsbaum“, ein Riese mit drei dicken Stämmen, der Jelinek sofort ins Auge gestochen ist: „Immer wenn ich vorbeigehe, besuche ich ihn und umarme ihn. Ich weiß, das klingt verrückt. Aber es hat schon eine extrem gute Energie: Du umarmst den Baum, spürst ihn, riechst den Duft des Waldes. Ich stell mir immer vor, ich verwurzel und bin eins mit dem Baum. Einfach herrlich, es tut einfach gut. Und wenn man sagt: ,Der Jelinek ist verrückt', sag ich: ,Probierts das einmal aus!'“

Weitere Tipps: Tritt in Kontakt mit dir selbst, erde dich, bevor du in den Tag startest, schalte ab und lade deine Akkus auf. „Glaubt an euch, an eure Stärken. Wir alle sind die eigenen Regisseure unseres Kinos. Jeder von uns hat ein besonderes Talent“, ist Jelinek überzeugt. Und natürlich: „Trinken, trinken, trinken, denn die Zelle muss schwimmen!“

Philipp Jelinek präsentiert seit März 2020 die erfolgreiche ORF-Sendung „Fit mit Philipp“. Seit Mai 2023 ist er verheiratet und lebt mit seiner Frau, seinen Fahrrädern und seinen Hanteln in Klosterneuburg-Kritzendorf. Mit „Mental Fit mit Philipp - Dein Powerbuch für herausfordernde Zeiten“ will Jelinek anderen Mut machen: „Ich hätte mir gerne meine Unfälle und alles erspart, aber ich bin heute dankbar dafür, weil das gab mir die Möglichkeit, das mit der Therapie durchzuziehen.“ Mentale und körperliche Gesundheit hängen für den ORF-Vorturner eng zusammen, sein Credo für beides: „Es ist schön, wenn ich den Menschen etwas Gutes tun kann. Ich habe immer gesagt, ich möchte dieser Welt etwas Positives hinterlassen. Es gibt ja einen Grund, warum wir hier sind, und ich glaub, den hab ich jetzt gefunden. Da werde ich gleich sentimental.“