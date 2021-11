Erika Mitterer: In Gedanken immer in Kritzendorf

Letztes Jahr jährte sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 75. Mal. Nachdem die Präsentation im letzten Jahr corona-bedingt verschoben werden musste, wird nun das Buch „davongekommen...“ mit Briefen von und an Erika Mitterer, die das Kriegsende auch in ihrem Häuschen in Kritzendorf miterlebte, vorgestellt.

Anfang November präsentierte ihr Sohn Martin Petrowsky nicht nur das Buch mit den Schriftstücken seiner Mutter, sondern auch sein eigenes Buch „Ein Loch im Sand“ mit Essays und Glossen.

Vor fast 30 Jahren machte sich die Dichterin Erika Mitterer aus Platzgründen daran, viele bis dahin aufbewahrte Briefe zu vernichten. Letztlich legte sie aber jene beiseite, die sie gegen Kriegsende und dann nach der postlosen Zeit als erste ausführliche Nachrichten von Verwandten und Freunden erhalten hatte. Sie vermutete, diese Schriftstücke könnten in Zukunft nicht nur für ihre Familie, sondern auch für folgende Generationen interessant sein.

„Wer Martin G. Petrowsky kennt, weiß, dass er ein kritischer Beobachter und Kommentator des Zeitgeschehens ist, der nicht den Zuspruch des Mainstream sucht.“ aus dem Text zur buchpräsentation von „Ein Loch im Sand“

In seiner Einleitung unterstreicht der Germanist Karl Müller diese Einschätzung und betont die zeit- und kulturgeschichtliche Relevanz. Wir Nachkommen dürften nun erfahren, womit die oft nur glückhaft Überlebenden hier und dort in der Welt zu kämpfen hatten; die großartige Humanität und Hilfsbereitschaft der Briefschreiber, ihr Leiden an dem und ihre Sehnsucht nach dem, was Heimat heißen mochte, werde ebenso nachvollziehbar wie das Allzumenschliche – zum Beispiel das Nicht-Wahrhabenwollen oder Verdrängen.

Einblicke in eine andere Zeit

Diese Briefe sehr unterschiedlicher Korrespondenzpartner vermitteln zusammen mit ergänzenden Texten einen bewegenden Einblick in eine aus heutiger Sicht völlig unfassbare Zeit. „Möge dieses Buch vor jenen Verführungen bewahren, denen viele Menschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlegen sind“ – ist der Wunsch der Herausgeber der gesammelten Briefe von und an die Kritzendorfer Dichterin.

Ein ebenso genauer Beobachter wie seine Mutter damals ist Martin Petrowsky heute. „Wer Martin G. Petrowsky kennt, weiß, dass er ein kritischer Beobachter und Kommentator des Zeitgeschehens ist, der nicht den Zuspruch des Mainstream sucht“, wird das neue Werk Petrowsky auf der Einladung für die Buchpräsentation beschrieben.

Kritischer Blick auf die Gegenwart

Das Buch enthält Kommentare und Gegendarstellungen zu gängigen Standpunkten, wie sie uns von Politik und Medien, von Wissenschaft und Kunst präsentiert werden. Mit Humor und Sarkasmus, nie aber mit bitterem Zynismus versucht der Autor, plakatives, pauschalisierendes Schwarz-Weiß-Denken aufzubrechen und seine Leserinnen und Leser zu differenzierten, eigenständigen Analysen und Schlussfolgerungen zu motivieren.

Die in diesem Band versammelten Essays aus über zwei Jahrzehnten sind in fünf Kapiteln zusammengestellt, die einen weiten Bogen vom Ge- und Missbrauch der Sprache über gesellschafts- und demokratiepolitische Fragen bis hin zu Themen an der Schnittstelle von Naturwissenschaft, Philosophie und Religion spannen. Dazwischen werden in einem eigenen Block Porträts von Persönlichkeiten aus der Sphäre des Kunstschaffens rund um Erika Mitterer präsentiert.

Beide Bücher wurden Anfang November im Festsaal der Raiffeisenbank Klosterneuburg am Rathausplatz vorgestellt. Nach einer Einführung von dem ehemaligen Wiener Kulturstadtrat Peter Marboe wurden Auszüge aus den beiden Werken gelesen.