Klosterneuburgerin zeigt 111 Lieblingsorte einer populären Kaiserin

Wo sind Sisis Lieblingshunde begraben? Wo ist sie vom Pferd gefallen? Und mit wem hat sie ihren letzten Abend verbracht? 111 faszinierende Orte in ganz Europa bezeugen das bewegte Leben der legendären Kaiserin. Am Mittwoch, 12. April um 19.30 Uhr präsentiert Sabine M. Gruber ihr Buch „111 Sisi-Orte in Europa, die man gesehen haben muss“ im Rahmen des „cafe philosophicum“ (Wasserzeile 13). Anmeldung erbeten unter ( 0664 7823252, da beschränkte Teilnehmerzahl. Wer an diesem Abend keine Zeit findet, könnte auch am Dienstag, 18. April um 19 Uhr die Gelegenheit, zur Buchpräsentation in die Buchhandlung Thalia in Wien-Landstraße kommen.

Auf Spurensuche quer durch Europa

Keine andere Frau ihrer Zeit war an so vielen Orten wie Sisi. Die Kaiserin von Österreich hatte einen ausgeprägten Schönheitssinn und die besondere Gabe, jenseits ihrer Repräsentationsaufgaben und Familienpflichten Ecken mit besonderer Aura zu finden. Am wohlsten fühlte sie sich in der freien Natur, auf Berggipfeln, an Seeufern und auf dem Meer. Die wichtigsten Stationen ihres bewegten Lebens selbst zu entdecken, ist die wohl schönste Art, sich dem Wesen der charismatischen Kaiserin zu nähern, davon ist Sabine M. Gruber überzeugt. Die Autorin hat den Selbstversuch unternommen und sich auf eine spannende Spurensuche begeben. Auf einer faszinierenden, facettenreichen und lehrreichen Entdeckungsreise durch Europa hat sie unzählige Schauplätze (auf)gesucht, an denen Sisi gelebt, geliebt, gelitten und gelacht hat oder die für sie und die Erinnerung an sie von Bedeutung sind.

Als Grundlage hat die Autorin sämtliche verfügbare Quellen studiert, wie Biografien, Briefe, Tagebücher, Aufzeichnungen von Zeitzeugen, das poetische Tagebuch und zeitgenössische Zeitungsberichte. Ihr Buch ist ein vielseitiges biografisches Puzzle aus 111 Teilen. Es vermittelt – wunderbar bebildert – neue Einblicke in das Leben der Kaiserin und soll vor allem dazu anregen, sich selbst auf Spurensuche zu begeben.

Musik, Kunst, Reisen und Fotografie

Sabine M. Gruber, geboren in Linz/Donau, lebt mit ihrer Familie als freie Autorin in Klosterneuburg. Sie hat Fremdsprachen und Musik studiert und ist viel in der Welt herumgekommen. Fotografieren war schon immer ihre Leidenschaft. Neben Romanen und Erzählungen schreibt sie Bücher und Texte über Musik & Kunst und über das Reisen. Gruber ist seit 2012 Vizepräsidentin der Europäischen Gesellschaft für Schriftpsychologie, Mitglied beim P.E.N.-Club, beim Literaturkreis Podium und beim Österreichischen SchriftstellerInnenverband. Im Jahr 2022 wurde sie mit dem Silbernen Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich ausgezeichnet.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.