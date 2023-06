NS-Opfer aus Klosterneuburg: Auf den Spuren von Anna Burger

„Das darfst du niemandem erzählen, das muss unter uns bleiben“: Siegrid Fahrecker ist 13 Jahre alt, als ihre Mutter das Schweigen bricht. Endlich soll Fahrecker erfahren, was ihrer Großmutter zugestoßen ist. Doch: Es muss ein Geheimnis bleiben. Zu groß sind der Schmerz, das Stigma und die Angst vor Diskriminierung. Fahrecker aber hört nicht auf Fragen über ihre Oma zu stellen. Und gibt so, Jahrzehnte später, den Denkanstoß für „Brüchiges Schweigen“, ein Buch über Anna Burger und ihren frühen Tod im Konzentrationslager Ravensbrück.

Wir schreiben das Jahr 1913: Anna Lasser, verheiratete Burger, wird als sechstes Kind in ärmliche Verhältnisse geboren. Der Armut wird sie ihr Lebtag lang nicht entkommen – zwischenzeitlich haust sie mit ihren Eltern und Geschwistern sogar in einem Wohnwagen in der Au. Und das im tiefsten Winter.

Die Kindheit ist geprägt von ständigem Wohnortwechsel und schulischen Problemen: „Die Kinder mussten arbeiten statt in die Schule zu gehen“, schildert Brigitte Halbmayr, Sozialwissenschaftlerin und Autorin von „Brüchiges Schweigen“, die schwierige Situation der Familie.

Haftgrund: „asozial“

Die Weltwirtschaftskrise verschlechtert das ohnehin spärliche Leben abermals, genauso wie der Kriegsbeginn. Die Klosterneuburgerin ist mittlerweile Fünffach-Mutter und verheiratet, hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Aber das Geld reicht nicht, sie muss um das Lebensnotwendigste betteln. Und auch das ist nicht genug: Um die Kinder zu versorgen, stiehlt sie Milchflaschen und Decken, wird im Jänner 1940 verhaftet. Die Kinder kommen in Pflegefamilien und Heime.

„Vieles deutet darauf hin, dass ihr Mann treibende Kraft hinter der Verhaftung war“, schreibt das Internationale Ravensbrück Komitee über Burger. Zunächst wird sie zu einem Jahr Zuchthaus verurteilt, ihre Strafe sitzt sie in Bayern ab. „Nach der Haft war ihr großer Wunsch sicher, dass sie zurückkommt nach Hause, nach Klosterneuburg“, erzählt Autorin Halbmayr, „aber sie kam nicht mehr in Freiheit, sondern wurde beim nächsten Sammeltransport von der Kriminalpolizei nach Ravensbrück überstellt.“ Haftgrund: „asozial“.

Einmal abgestempelt, sind die Überlebenschancen im Konzentrationslager gering. Burger muss in der Nähstube Zwangsarbeit leisten, erlebt Gewalt. 1943 wird sie – im Alter von 30 Jahren – mittels einer Giftinjektion ermordet.

Und das ist kein Einzelfall, Zigtausende als „asozial“ Gebrandmarkte verlieren in der NS-Zeit ihr Leben. Halbmayr weiß: „Zu den sogenannten ,Asozial'-Verfolgten und den Berufsverbrecherinnen und -verbrechern gab es und gibt es weiterhin fast keine wissenschaftliche Auseinandersetzung, geschweige denn eine familiäre Auseinandersetzung. Weil es Gruppen waren, die verpönt waren oder von denen man allgemein der Meinung war, sie waren zurecht im KZ. Und dementsprechend schlecht ging es diesen Menschen im KZ.“

Das Stigma bleibt, überdauert Kriegsende und Nachkriegszeit. Erst 2005 werden „Asoziale“ in Österreich als NS-Opfer anerkannt, in Deutschland gar erst 2020. Umso wichtiger ist es, Bewusstsein zu schaffen. Und das abseits des Stereotyps. Enkelin Fahrecker ist das gelungen: „Meine Großmutter hatte die Nummer 6.193. Als ich im Jahr 2000 angefangen habe mit intensivsten Recherchen, die mich schlafloseste Nächte gekostet haben, war mein Wunsch: Ich möchte dieser Nummer 6.193 wieder ein Gesicht geben, einen Namen und ihre Würde, die ihr aufgrund der Armut gestohlen worden ist.“

„Brüchiges Schweigen“: Tod in Ravensbrück – auf den Spuren von Anna Burger beleuchtet das Schicksal einer Klosterneuburgerin, den Umgang mit vermeintlich „Asozialen“ und das Trauma der nächsten Generationen. Foto: Mandelbaum Verlag

