Kritzendorferin „von eigenen Hühnern erpresst“

Mit einer Szene wie aus einem blutrünstigen Film beginnt Astrid Drapela die Lesung aus ihrem neuen Buch „Ich wollt, ich hätt ein Huhn“: Blut im Hühnerstall, überall. Die Neo-Hühnerbesitzerin sucht und sucht, in Sorge, mindestens ein Huhn ohne Kopf zu finden. Mitnichten. Ein kleiner Kratzer am Kamm eines Tieres ist auszumachen. Die Erklärung liefert Drapela auf dem Fuß: „Wunden heilen bei Hühnern in Windeseile.“

Um Erklärungen zu geben, entstand auch das Buch. Denn Drapela spielte mit dem Gedanken, sich Hühner anzuschaffen. Hörte sich um, suchte on- und offline nach Informationen. Stellte schließlich fest: „Es gab kein einziges Sachbuch, das sich wissenschaftlich mit dem Huhn beschäftigte.“

Markt- und Wissenslücke kurzweilig gefüllt

Entschlossen machte sich Drapela, selbst Biologin, auf, diese Lücke zu schließen. In „Ich wollt, ich hätt ein Huhn“ finden sich von der Geschichte von Mensch und Huhn bis zur Hühnersprache Antworten auf Fragen, die sich Hühnerinteressierte stellen – auch auf solche, an die sie noch gar nicht gedacht haben. „Wir leben im Zeitalter des Huhns“, stellt sie fest. Anders als noch vor einigen Jahren angenommen, wurde das Huhn erst vor 3.000 Jahren domestiziert, begleitet den Menschen viel weniger lang als Hund oder Rind.

Drapela spannt den Bogen von Hygiene im Sandbad bis zum Krähen des Hahns, das laut sein kann wie ein Düsenjet (144 Dezibel). Sie erzählt, wie Hühner ticken, wie sie lernen und mit erstaunlichen Fähigkeiten begeistern. Teils „kriminellen“ Fähigkeiten, wie sie aus ihrer Haltungserfahrung gesteht. Denn es begab sich Folgendes: Die Hühnerschar der Familie Drapela war im Weg, als man mit dem Auto losfahren wollte. Um sie wegzulocken, erhielten die Tiere Mehlwürmer. „Mittlerweile kommen alle, sobald sie die Autotür hören, und ‚erpressen‘ uns. Wer wegfahren will, muss erst Mehlwürmer spendieren“, gesteht Drapela.

Die Intelligenz der Hühner reicht so weit, dass sie sich „sprachlich“ verständigen können. „Manche Hühner sollen sogar Namen für ihre Menschen haben“, schildert die Buchautorin. Nachsatz: „Das ist nur anekdotisch bewiesen, nicht wissenschaftlich. Tut der Wahrheit aber keinen Abbruch.“

„Ich wollt, ich hätt ein Huhn“ ist ein wissenschaftliches Sachbuch, bei dem die Unterhaltung nicht zu kurz kommt.

