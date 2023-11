Siedlungsentwicklung Klosterneuburgs sichtbar gemacht

KlosterneuburgKarten und Statistik sind seine Leidenschaft: Erich Wonka, Geograf und jahrelang beruflich bei der Statistik Austria, sah darin jedoch nie nur einen Selbstzweck.

Daten so aufzubereiten, dass sie ihre Aussage leicht verständlich offenbaren, war und ist sein Ziel bei der Form der Darstellungen, die er selbst entwickelt hat. Nach Publikationen zum Donauraum und der Entwicklung dieser Region von Wien bis Tulln entlang des Wassers, steht die Siedlungsentwicklung Klosterneuburgs und seiner Nachbarn – wieder an beiden Seiten der Donau – im Fokus des neuen Buches „Stadtgemeinde Klosterneuburg und ihre Nachbargemeinden.“

Wer angesichts der trocken anmutenden Materie Sorge hat, es handle sich um eine reine Ansammlung von Daten und Fakten, wird im Buch eines Besseren belehrt.

Buchautor und Geograf Erich Wonka Foto: NÖN, Grabler

Es geht um Geschichten, politische Entscheidungen und ihre Intentionen, es geht um den Ausbau der Bautätigkeit ebenso wie um Leerstände und Zweitwohnsitzer, Zurückdrängung der Landwirtschaft und den Umgang mit erhaltenswerten Gebäuden im Grünland, kurz GEB, die immer wieder für politische Kontroverse sorgen.

Dabei zeigt Wonka neben seinen Karten in vielen Bildern die Entwicklung Klosterneuburgs auf, stellt alt und neu gegenüber, ohne zu werten.

Vom Regulierungsplan zur Flächenwidmung

Ein Thema, das Klosterneuburg bis heute begleitet, ist die Debatte ums Bauen – und ums Bauland.

Wonka beginnt die Geschichte vor 140 Jahren: 1883 war eine Zeit, in der Klosterneuburg wachsen wollte. Die Stadt beauftragte in diesem Jahr die Ausarbeitung eines „Regulierungsplanes“ mit dem Ziel, möglichst viel Bauland zu erschließen.

Die Großzügigkeit vom Ende des 19. Jahrhunderts wollte die Stadt in den 1930 Jahren zurückschrauben, vor allem an den Randlagen versuchte man vor etwa 90 Jahren schon, Baulandflächen zurückzunehmen, schildert Wonka. Mit mäßigem Erfolg – die Grundbesitzer intervenierten. Der erste Flächenwidmungsplan 1967 war demselben Bemühen geschuldet, eine Reduzierung von Baulandflächen zu erreichen.

Ziel des heutigen Flächenwidmungsplans sollte es sein, die Gebiete mit unterschiedlicher Nutzung – Wohnen, Gewerbe, Grünland – so aufzuteilen, dass die gegenseitigen Beeinträchtigungen so gering wie möglich sind. Von den Rückwidmung in den 1980er Jahren bis heute schildert Wonka in zahlreichen Beispielen, Grafiken und Fotos die Problematiken der Siedlungsentwicklung von Bauen und Verkehr bis zu Leerstand und Zweitwohnsitzen.