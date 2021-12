7.000 Bürger haben Klosterneuburg als Nebenwohnsitz

Gemeinden dürfen keine Steuern einnehmen. Die Haupteinnahmequelle sind die sogenannten Ertragsanteile, die vom Bund errechnet und vom Land angewiesen werden. Für die Stadtgemeinde wurden für das nächste Jahr 34,9 Millionen Euro errechnet. Überwiesen wird das Geld erst in der zweiten Jahreshälfte 2022. Errechnet wird diese Summe auf Basis der Anzahl der Bevölkerung.

Allerdings werden nur die hauptgemeldeten Personen für die Berechnung der Ertragsanteile herangezogen. Besonders die sogenannten Speckgürtelgemeinden – wie Klosterneuburg – haben durch ihren hohen Anteil an Personen, die zwar in den Gemeinden leben, aber nur nebengemeldet sind, einen finanziellen Nachteil.

Wären in Klosterneuburg die 7.000 Nebenwohnsitze hauptgemeldet, bekäme die Stadt etwa 8,9 Millionen mehr an Ertragsanteilen. So ist es nur allzu verständlich, dass bei fast jeder Budgetsitzung dieser Einnahmemöglichkeit nachgetrauert wird. Auch heuer, als das Budget 2022 vorgestellt wurde.

„Wieso, bitte, soll ich jetzt in Groß-Siegharts eine Zweitwohnsitz- abgabe zahlen?“ Josef Pitschko FPÖ Fraktionschef

„Die sind hier nicht hauptgemeldet, aber sie nehmen die Infrastruktur der Stadt in Anspruch“, argumentiert zum Beispiel der Grüne Fraktionschef Sepp Wimmer. Diese Leistung werde der Stadt nicht abgegolten. Daher sei die Forderung nach einer finanziellen Abgeltung dieser Kosten mehr als berechtigt und auch längst überfällig.

Ähnlich argumentierten fast alle Parteien und Fraktionen in ihren Wortmeldungen bei der letzten Budgetsitzung am 10. Dezember. Nicht so die FPÖ.

Fraktionschef Josef Pitschko zeigt Verständnis dafür, dass nebengemeldete Personen nicht zur Kasse gebeten werden sollen. „Ich nehme da mich als Beispiel“, so Pitschko, der im Waldviertel ein Haus besitzt, es renoviert hat und dort nebengemeldet ist. „Wieso, bitte, soll ich jetzt in Groß-Siegharts eine Zweitwohnsitzabgabe zahlen? Für ein Haus, das seit Generationen im Familienbesitz ist und in das ich laufend Geld investiere.“

Er zahle dort alle möglichen Abgaben, obwohl er die dortige Infrastruktur nur wenig benütze. „Zu sagen, das sei gerechtfertigt, ohne die speziellen Lebensumstände zu berücksichtigen, halte ich einfach für zu kurz gedacht“, so Pitschko.

Das lässt Sepp Wimmer nicht so im Raum stehen: „Wenn FPÖ-Stadtrat Pitschko auf der einen Seite Sparsamkeit einfordert, warum ist er für die Klosterneuburger auf der anderen Seite nicht auch an Mehreinnahmen in Millionenhöhe interessiert? Ich denke, wir brauchen beides, Sparsamkeit und zusätzliche Einnahmen, nur so können wir der Bevölkerung ein optimales Lebensumfeld bieten.“