Trotz Corona weniger Schulden für Klosterneuburg

Der Blick in die Zukunft ist in diesen harten Zeiten der Pandemie wohl die größte Herausforderung. Das Stöhnen der Gemeinden, trotz immer weniger werdenden Einnahmen, die Aufgaben für die Bevölkerung wahrzunehmen, wird immer intensiver. Die logische Folge in Krisenzeiten wie diesen ist die Aufnahme neuer Schulden. Das ist jedoch in Klosterneuburg nicht so.

Trotz Krise werden nicht nur Schulden abgebaut, es wird auch nicht unerheblich investiert. Finanzstadtrat Konrad Eckl (ÖVP): „Es werden 2022 rund 11,9 Millionen Euro für wichtige Investitionsvorhaben der Stadt bereitgestellt. Dennoch können die Schulden weiter abgebaut werden und liegen klar unter dem Schnitt der letzten zehn Jahre.“

424 Seiten misst das Budget 2022 und wird von den Verfassern als „Glanzstück“ bezeichnet. „Der Voranschlag 2022 ist sparsam, nachhaltig und familienfreundlich. Wir investieren in Ausbildung, Infrastruktur und Klimaschutz – und damit in die Zukunft von Klosterneuburg“, lobt Finanzstadtrat Konrad Eckl sein Konvolut.

Der Voranschlag für das Jahr 2022 sieht im Ergebnishaushalt 78.232.600 Euro an Erträgen und 78.271.100 Euro an Aufwendungen vor. Das Nettoergebnis ist mit einem Minus von 38.500 Euro nahezu ausgeglichen. Eckl: „Für 2022 ist ein voraussichtlicher Schuldenstand von 49,6 Millionen Euro ausgewiesen, der deutlich niedriger als in den Vorjahren sein wird. Dies ist der verstärkten Verwendung von Rücklagen und der Reduktion von Investitionen geschuldet.“

Der Finanzstadtrat weiß aber auch um die Unsicherheit der aktuellen Lage. „Die Situation ist äußerst dynamisch, und wir dürfen uns keiner falschen Illusion hingeben. Wir müssen unseren sparsamen und umsichtigen Kurs weiterverfolgen.“

Zustimmung fand dieses Budget bei den meisten Fraktionen des Gemeinderats. Auch bei den Grünen, die sich bei den etwa 7.000 Zweitmeldern schadlos halten wollen. Hier entgingen der Stadtgemeinde viele Millionen an Ertragsanteilen. Stadtrat Sepp Wimmer: „Die sind hier nicht hauptgemeldet, aber sie nehmen die Infrastruktur der Stadt in Anspruch. Dies wird der Stadt nicht abgegolten. Daher ist die Forderung nach einer finanziellen Abgeltung dieser Kosten mehr als berechtigt und Jahre überfällig.“

Dieser Meinung ist auch der Fraktionschef der SPÖ, Karl Schmid. Er spricht von etwa acht Millionen Euro, die der Stadt an Ertragsanteilen durch Nichterfassung der Zweitmelder entgehen. Schmid: „Packen wir es an und versuchen wir, gemeinsam mit Bund und Land Lösungen zu finden.“ Auch die SPÖ stimmt dem Budgetvoranschlag zu.

Was die PUK (Plattform Unser Klosterneuburg) nicht kann. Zur Überraschung, denn die PUK stimmt damit gegen das größte Radbudget, das in Klosterneuburg je aufgestellt wurde.

FPÖ-Fraktionschef Josef Pitschko warnt vor allzu großer Euphorie und spricht die vorausgesagten Ertragsanteile von 34,9 Millionen an: „Diese Zahl basiert auf Schätzungen des Finanzministeriums.“ Mehr als 40 Prozent der Einnahmen lukriere die Stadtgemeinde aus den Ertragsanteilen. Pitschko: „Diese Zahl ziehe ich in Zweifel.“

Die Freiheitlichen stimmen dem Budget 2022 mit kritischen Anmerkungen zu, mit dem Hinweis, dass die FPÖ trotz der Zustimmung zum Gesamtbudget einige Ausgaben ablehnen wird. Damit trägt die FPÖ auch den Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten der Budgeterstellung in Pandemiezeiten Rechnung.