Klosterneuburgs Rathaus bleibt am Rathausplatz

Stadtrat Josef Pitschko (FPÖ) staunt: „Haben wir irgendwo einen Geldscheißer versteckt in dem Rathaus?“ Wenn’s so ist, könnte man den wohl bald finden: Denn bei der Sanierung wird die Verwaltungszentrale der Stadt ganz genau unter die Lupe genommen werden.

Just diese Sanierung galt vor wenigen Jahren noch als schlechtere Alternative. Stattdessen der Plan: die Übersiedlung der Gemeindeadministration in die alte Bezirkshauptmannschaft rund 300 Meter entfernt. Die Stadt hat das Gebäude in der Tauchnergasse angekauft – Vermietungen vom alten Rathaus und den nicht von der Verwaltung genutzten Teilen der BH wurden ausgeschrieben.

„Das ,Rathaus neu‘ im BH-Gebäude ist leider Gottes den budgetären Zwängen von Corona zum Opfer gefallen.“ Vizebürgermeister Roland Honeder (ÖVP)

Zwei Vorteile bekräftigten das „Rathaus neu“: Mit Erträgen aus den Mieten wäre das Projekt ein Nullsummen-Spiel, bei dem die Verwaltung noch dazu eigens adaptiertes, modernes Gebäude bekomme.

2020 wurde die Übersiedlung ausgesetzt, jetzt komplett verworfen. „Das ,Rathaus neu‘ im BH-Gebäude ist leider Gottes den budgetären Zwängen von Corona zum Opfer gefallen“, bedauert Vizebürgermeister Roland Honeder (ÖVP).

Ein neuerlicher Beschluss des Stadtparlaments sieht nun die Sanierung des Bestandsgebäudes vor. Kein leichtes Unterfangen: „Wir wissen, dass Teile dieses Hauses aus dem 15. Jahrhundert stammen, hier gibt es einfach einen massiven Investitionsbedarf“, meint Honeder.

Je nach Variante werden die Grobkosten dafür auf 8,8 Millionen bis 14,5 Millionen Euro – bei einer Baukosten-Indexsteigerung von 3,5 Prozent – geschätzt. Die vom Planungsbüro empfohlene Sanierung kommt auf 11,6 Millionen Euro, mit Klimatisierung, ohne Möblierung, EDV-Ausstattung, Übersiedlungskosten und Einrichtung des Großen Sitzungssaals – vorgesehen sind abschnittweise Arbeiten nach Bauteilen und eine Gesamtdauer von siebeneinhalb Jahren.

Kritik: Parallelen zum Happyland?

Pitschko kritisiert: „Wir haben dem Ankauf des alten BH-Gebäudes mit Hängen und Würgen zugestimmt. Das wurde damals so argumentiert: Der Umbau des Rathauses bei aufrechtem Betrieb wäre wie eine Operation am offenen Herzen. Das könne man weder den Mitarbeitern noch den Bürgern der Stadt zumuten.“

Den neuerlichen Beschluss trägt die FPÖ nicht mit. Pitschko fürchtet, dass die Anfangssumme stark überschritten werde – „wie beim Happyland“. Auch Gemeinderat Peter Hofbauer (Liste Hofbauer) sieht Parallelen zur Happyland-Sanierung und stimmt gegen den Grundsatzbeschluss. Die PUK und die freie Gemeinderätin Regina Doppelhofer enthalten sich.

Für den Antrag spricht sich Grünen-Stadtrat Sepp Wimmer: „Wir haben immer dagegen gestimmt, dass das Rathaus in die ehemalige BH überstellt wird. Das Viertel Rathausplatz würde wirtschaftlich noch mehr unter Druck geraten, als es jetzt schon ist. Alleine durch die Anwesenheit des Rathauses ist eine große Anzahl an Bürgern hier und kann die Geschäfte und Lokale besuchen.“

Ganz ohne Kritik bleibt das Ja der Grünen nicht. Wimmer: „Was mir lieber wäre: Wenn wir nicht nur einen Grundsatzbeschluss hätten, sondern wenn wir schon einen klaren Zeitrahmen vorgegeben hätten.“

Warum das nicht im Grundsatzbeschluss inkludiert ist, erklärt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP): „Der Zeitrahmen ist natürlich davon abhängig, wie man das im Budget unterbringt.“ Apropos Budget: Die Rechnung mit Ankauf und Vermietung, etwa an die BH-Außenstelle, gehe für die Stadt auf, betont Vize Honeder: „Wir sind derzeit mit den Vermietungen schon bei einem Nullsummen-Spiel. Die Investition war eine gute, weil wir laufend Bedarf haben – denken wir an die Teststraße, jetzt haben wir das Thema Nutzung für Flüchtlinge.“ Auch seien im Erdgeschoß bereits diverse Abteilungen der Rathausverwaltung untergebracht.

