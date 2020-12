Die gute Nachricht: Es gibt für 2021 ein ausgeglichenes Budget. Die schlechte: Von über 3,1 Millionen Geldreserven bleiben der Stadt für Ende 2021 nur mehr 600.000 Euro über.

„Für 2021 ist ein voraussichtlicher Schuldenstand von 52,3 Millionen Euro ausgewiesen, der deutlich niedriger als in den Vorjahren sein wird. Dies ist durch die verstärkte Verwendung von Rücklagen und die Reduktion von Investitionen verursacht“, so Finanzstadtrat Konrad Eckl (ÖVP) in der letzten Gemeinderatssitzung, in der das Zahlenkonstrukt für den Haushalt 2021 vorgestellt wurde. Ausgeglichen ist der Budgetvoranschlag daher nur, weil Reserven empfindlich angeknabbert wurden. Die Rücklagen mit Zahlungsmittel werden im Geschäftsjahr 2021 von 3,1 auf 0,6 Millionen Euro schrumpfen.

„Wir dürfen den Rücklagenstand nicht unkontrolliert schrumpfen lassen.“ Konrad Eckl, Finanzstadtrat (ÖVP)

Finanzstadtrat Eckl: „Hier ist Vorsicht und Augenmaß geboten. Wir dürfen den Rücklagenstand nicht unkontrolliert schrumpfen lassen, bis keine Reserven mehr vorhanden sind.“ So sei das vorrangige Ziel für die kommenden Jahre, auch wieder Rücklagen aufzubauen, um anstehende Investitionen und wichtige Projekte finanzieren zu können. Eckl bleibt aber vorsichtig positiv: „Im Zuge des Rechnungsabschlusses war es in den vergangenen Jahren immer möglich, die entnommenen Rücklagen wieder aufzufüllen, was aufgrund der Corona-Krise in der nahen Zukunft eine besondere Herausforderung sein wird.“

In der Folge kam es zu den Budgetreden aller Fraktionen, die im Allgemeinen das umsichtige Zustandekommen des Budgets in Zeiten der Pandemie lobten.

„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.“ Diese Weisheit sieht Peter Hofbauer (Liste Hofbauer) allerdings nicht erfüllt. Seinen Schluss zieht Hofbauer im Umgang mit der Aufarbeitung der unglücklichen Happyland-Sanierung. Er konstatiert der Stadtregierung allerdings ihr Bemühen und spricht von einem „schweren Erbe“ durch Corona. Zustimmung für das Budget gibt es aber seitens Hofbauer nicht: „Zustimmung zum Budget ist Zustimmung zur Politik. Daher enthalte ich mich meiner Stimme.“

„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.“

Angriffig, aber doch humorvoll zeigt Stadtrat Josef Pitschko (FPÖ) seinen Unmut zur derzeitigen Situation: „Auf der einen Seite hat die türkis-grüne Zusperrkoalition im Bund mit dem ‚Koste es, was es wolle‘-Bundeskanzler Kurz mit zwei Lockdowns die Wirtschaft derart geschwächt, dass sich die vom Bund an Klosterneuburg überwiesenen Ertragsanteile um etwa vier Millionen Euro auf 29 Millionen Euro reduziert haben. Auf der anderen Seite kassiert das Land unter Führung der ‚Her mit dem Zaster, her mit der Marie!“-Johanna Mikl-Leitner von Klosterneuburg höhere Beiträge zur Finanzierung der Krankenanstalten, des Sozialwesens und der Jugendwohlfahrt.“ Die von Klosterneuburg an das Land abzuliefernden 14,5 Millionen Euro seien etwa die Hälfte des vom Bund an Klosterneuburg überwiesenen Ertragsanteils. Dafür fehlt Pitschko das Verständnis. Weder die Bundesregierung noch die Landeshauptfrau hätten bisher erklärt, wer die Kosten für diese Lockdowns zahlen wird.

„Die Coronakrise wirft uns finanziell gerade eiskalt zurück in die Vergangenheit. Um unsere Zukunft zu retten, müssen wir jetzt, in der Gegenwart, etwas tun“, so der Appell der NEOS mit den Worten von Gemeinderat Walter Wirl. Das sei nicht das Budget, das man wolle. Es sei jedoch das einzige Budget, das jetzt sein könne. Und Wirl weiter: „Wir schauen auf ein Jahr 2021, in dem die Pro-Kopf-Ertragsanteile auf das Niveau des Jahres 2014 fallen, bei gleichzeitig steigenden Kosten. Was wird passieren bei weiteren Einschränkungen im Frühjahr? Wird es eine Rettung des Bundes geben?“

„Die Coronakrise wirft uns finanziell gerade eiskalt zurück in die Vergangenheit"

Wichtiger denn je sei, politische Entscheidungen und angedachte Investitionen auf ihre Wirksamkeit in Bezug auf die gesetzten Ziele zu überprüfen und vergleichen zu können – so Stadtrat Johannes Kehrer (PUK). „Allen voran ihre Auswirkung auf die CO2-Emissionen: ein Thema oberster Dringlichkeit. Hierfür gilt es politisch den Rahmen zu setzen, bei der Umsetzung wird eine modern denkende und agierende Verwaltung der Schlüssel sein“, so Kehrer. Die Budgetierung für 2021 sei eine Herausforderung gewesen. Von den vielen Punkten, die dennoch umgesetzt werden sollen, zeigt er sich positiv überrascht: „In Anbetracht der Schwierigkeiten bei der Budgetierung in Krisenzeiten und zweifellos erkennbaren Bemühungen um ökologische Maßnahmen können wir dem diesjährigen Budget zustimmen.“

In Anbetracht der sehr knapp werdenden finanziellen Ressourcen spricht Stadtrat Karl Schmid (SPÖ) wieder einmal die Einnahmenausfälle durch die Zweitwohnsitzer an: „Der Stadt entgehen aus dem Finanzausgleich rund acht Millionen im Jahr. Geld, das wir bei den vielen notwendigen Vorhaben dringend benötigen würden.“ Am Gesundheits- und Rettungswesen dürfe aber keinesfalls gespart werden, das hätte Corona gelehrt. Auch müssten die sozialen Errungenschaften bestehen bleiben.

"Vielleicht könnte man die Situation verbessern, wenn die Zweitwohnsitzer einen solidarischen Beitrag leisten ?“

In die Kerbe der Zweitwohnsitzer schlägt auch Stadtrat Sepp Wimmer (Grüne): „Einerseits steuert man die Siedlungsentwicklung restriktiv, um die Lebensqualität zu halten, andererseits ist man froh über jeden zusätzlichen Einwohner, weil er Finanzen verbessert. Vielleicht könnte man die Situation verbessern, wenn die Zweitwohnsitzer einen solidarischen Beitrag leisten ?“ Für die Grünen ist das Budget 2021 ein Notbudget mit der Zielsetzung, dies so wenig wie möglich für die Bevölkerung spürbar zu machen. „Weitgehend scheint dies auch gelungen zu sein“, so Wimmer.