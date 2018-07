Die Bürger von Höflein an der Donau haben Angst, dass das jahrelange friedliche Zusammenleben mit Flüchtlingen, die im Haus der ÖJAB (Österreichische Jugendarbeiterbewegung) untergebracht waren, ein jähes Ende nimmt. Das Haus für Asylwerbende in Greifenstein soll in Kürze geschlossen und als neue Heimat für unbegleitete Minderjährige aus Afghanistan dienen.

„Mir ist wichtig, dass unsere Haltung nichts mit Fremdenfeindlichkeit zu tun hat“, so die Höfleinerin Andrea Kerschbaum. Was sie aber hier offen ausspricht, beunruhigt die ganze Gemeinde. „Höflein ist in Aufruhr, denn die Bevölkerung hat Angst, dass es durch diesen Wechsel vermehrt Übergriffe geben wird“, meint Kerschbaum.

Bürger wurden nicht informiert

Es hätte diese vereinzelt zwar auch vorher gegeben, aber die Flüchtlinge, die jahrelang hier lebten, kamen aus verschiedenen Kulturen, und es hätte auch Frauen gegeben. Kerschbaum: „Dass diese neue Situation Gefahren mit sich bringt, liegt wohl auf der Hand. Wir sind immerhin die Nachbargemeinde von Greifenstein.“

Am meisten ärgert die Höfleiner, dass die Aktion ohne Information der Bürger über die Bühne geht. „Dahinter steht Landesrat Gottfried Waldhäusl von der FPÖ“, glaubt der Ehemann Norbert Kerschbaum zu wissen, „das sind Asylwerber aus dem Flüchtlingsheim St. Gabriel in Maria Enzersdorf und soll für ihn zum Vorzeigeprojekt werden.“

Dort hätte es grobe Probleme gegeben, und es sei klar, dass es diese Konflikte wieder geben wird, nur eben jetzt knapp an der Höfleiner Gemeindegrenze in Greifenstein. „Wir in Höflein werden alle Mittel und Wege beschreiten, um das zu verhindern“, verspricht Kerschbaum.

Landesrat bestätigt die Gerüchte

Er hätte sein Haus direkt neben dem Heim und jetzt schon Angst, dass sein Motorrad gestohlen wird. Kerschbaum: „Wird das wirklich so umgesetzt, dann gibt es ein zweites Traiskirchen in Höflein.“

Unter der Schirmherrrschaft von FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Greifenstein einquartiert. | NOEN

Die NÖN erkundigte sich bei Landesrat Gottfried Waldhäusl. Presseprecherin Edda Kuttner wusste aber von den Plänen auch keine konkreten Fakten. Es stimme, dass derzeit das ÖJAB-Haus renoviert werde und unbegleitete Minderjährige einquartiert werden sollen. Kuttner: „Es wird aber ein Sicherheitskonzept geben. Niemand muss sich fürchten.“

Teilweise kämen die unbegleiteten Flüchtlinge aus St. Gabriel – das stimme –, andere Jugendliche kämen aber auch dazu. Sie werden dort wohnen und ausgebildet. „Alle Jugendlichen sind unter 18 Jahre, und es gibt sicher keine Sonderbetreuungsfälle“, verspricht Kuttner.