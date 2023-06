Schmuckenschlager: „Bezahlung darf nicht Grundmotivation sein“

Mit 28.107 Einwohnern (Zählung 1. Jänner 2023) ist Klosterneuburg nicht nur die drittgrößte Stadt Niederösterreichs, sondern hat auch österreichweit kulturell und in den letzten Jahrzehnten vor allem auch in der Wissenschaft und Forschung an Bedeutung gewonnen. Das alles muss aber auch gemanagt werden. Die Hauptverantwortung dafür trägt – wie in jeder Gemeinde – der Bürgermeister. Dafür wird er natürlich auch entlohnt.

In Niederösterreich bekommt ein Bürgermeister, in einer Gemeinde wie Klosterneuburg, die über 20.000 Einwohner zählt 7. 727,89 Euro Bruttogehalt. Was einem Nettogehalt von etwa 3.500 entspricht. Jetzt soll das Salär etwas aufgebessert werden.

Bürgermeister müssen immer mehr Management-Aufgaben erfüllen und tragen große Verantwortung. Sind überhaupt noch Personen zu finden, die sich so ein Amt antun wollen?„Die Aufgaben und die Verantwortung gab es ja schon immer“, so Schmuckenschlager. Entscheidend sei die Bereitschaft, für seine Heimatstadt arbeiten zu wollen. Im Idealfall passiere das im Team, und dann sei es auch nicht alleine entscheidend, an welcher Stelle man stünde. „Denn das Bürgermeisteramt ist in erster Linie ein Ehrenamt, die Grundmotivation muss aber sein, an der Entwicklung der Stadt mitzuwirken. Dafür gibt es zum Glück ausreichend Personen“, glaubt Schmuckenschlager zu wissen.

Das Amt des Bürgermeisters hat sich aber – nach Schmuckenschlager – in den letzten Jahren verändert: „Die stärkste Veränderung vollzog sich bei den Medien und der Meinungsbildung. Heute sind wir mit einem Ausmaß an Populismus und falschen Informationen konfrontiert, wie nie.“ Ebenso nehme die sogenannte „NIMBY“ Gruppe immer stärker zu. Das Akronym steht für: „Not in my backyard“ und bedeutet, dass man Projekte bekämpft, um sie in seiner Nachbarschaft zu vermeiden. Egal ob sie dann, wo anders sind. Schmuckenschlager: „Aktuell erleben wir das bei einem Kindergartenbau und sogar bei der Auspflanzung eines Weingartens. Dieser übertriebene Egoismus kann nur in verhärtete Diskussionen münden.“

Die Kommunikationsarbeit sei insgesamt massiv angestiegen. Neben erweiterten Offenlegungspflichten sei auch die Erreichbarkeit mittlerweile über mindestens fünf Kanäle möglich und diese müssen auch entsprechend gepflegt werden.

Für den Klosterneuburger Bürgermeister ist die Bezahlung und auch die kommende Gehaltsanpassung nicht ausreichend: „Weder war sie ausreichend, noch wird sie es sein. Das sage ich ganz offen. Weder steht der Bürgermeister an der Spitze der Gehaltspyramide im Rathaus, noch ist der Vergleich, zumindest für Klosterneuburg, mit Abgeordneten zum Nationalrat gerechtfertigt.“Würde man Arbeitszeit, Haftungsrisiken und Verantwortung für hunderte Mitarbeiter, ein 100-Millionen-Euro-Budget und Vermögenswerte im dreistelligen Millionenbereich mit der Privatwirtschaft vergleichen, erkenne man eine Schieflage. „Wie erwähnt darf die Bezahlung aber nicht die Grundmotivation sein. Ich lehne Meinungen von Kollegen aber klar ab, die weniger beziehen wollen, wie etwa in Graz oder von anderen Populisten. Im Gegenteil sollte mehr Bezahlung erfolgen und so auch mehr Wettbewerb geschürt werden.“

Eine weitere Verbesserung bringt Bürgermeister Schmuckenschlager auch noch ins Spiel: „Eine Garantie für die Berufsrückkehr würde politische Ämter zusätzlich für viele weitere kluge Köpfe attraktiv machen.“