Energiesparen in Klosterneuburg: „Schluss mit lustig“

Die Welt bereitet sich bereits auf den Verzicht in der Krise vor. Welche lieb gewonnenen Leistungen einem wirtschaftlichen Abschwung und der Energiekrise konkret zum Opfer fallen, kann man in Deutschland schon beobachten. So sperren etwa Nürnberg und andere Städte ihre Hallenbäder oder in Augsburg werden Brunnen abgesperrt, um den Energieverbrauch der Pumpen zu sparen.

„Wir werden alle ärmer werden“, verkündet der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck mit aller Offenheit. Diese Offenheit vermisst man in der österreichischen Politik. Nicht bei Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Er sagt ganz klar: „Wir müssen leider zur Kenntnis nehmen, dass uns die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine nicht nur humanitär, sondern auch wirtschaftlich erreicht haben. Wir spüren schon jetzt die Energiekrise und müssen für 2023 ein Defensiv-Budget erarbeiten.“

Krisen zu überwinden macht Menschen stark im Moment der Abwehr und vorsichtig in der Vorbereitung auf die Zukunft. So gesehen haben schon einige globale Schwierigkeiten – Eurokrise, Flüchtlingskrise, Coronapandemie und Ukraine Flüchtlinge – den Bürgermeister Klosterneuburgs geprägt. Daher ist seine Ansage zur Vorbereitung auf das Budget 2023 eine ernst zu nehmende Warnung. Konkret hat Schmuckenschlager in der letzten Sitzung des Stadtrates alle Kolleginnen und Kollegen aufgefordert, in ihren Ressorts die gestiegenen Kosten und zu erwartende Erhöhung von Sozialleistungen exakt zu berechnen und eine Liste mit nachrangigen Strukturen auszuarbeiten.

Mir ist es wichtig, dass dies gemeinsam geschieht und alle Parteien mitarbeiten.“ STEFAN SCHMUCKENSCHLAGER Bürgermeister

Schmuckenschlager dazu: „Mir ist es wichtig, dass dies gemeinsam geschieht und alle Parteien mitarbeiten. Denn es wird keine Frage des politischen Willens oder der jeweiligen Ideologie sein, ob die Gemeinde Leistungen und Projekte umsetzt. Man wird es schlicht nicht können. Wer dies nicht akzeptiert, verkennt den Ernst der Lage.“

Wie es um so manches Zukunftsprojekt steht, wenn schon der laufende Betrieb geprüft wird, stünde noch nicht fest. „Wir müssen uns jetzt über alle Maßnahmen gemeinsam den Kopf zerbrechen und verschiedene Szenarien ergebnisoffen diskutieren. Der Finanzpolster aus guten Jahren wird uns natürlich helfen aber nicht vor Einschnitten bewahren. Es ist unsere Verantwortung für die volle Handlungsfähigkeit der Kernbereiche der Stadtgemeinde zu sorgen“, sagt dazu Schmuckenschlager.

