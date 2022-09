Die Pioniere aus Klosterneuburg: Seit 66 Jahren wieder Garnisonstadt

Im Zuge der Neuformierung des österreichischen Bundesheeres nach dem Staatsvertrag vom 15. Mai 1955 war die Aufstellung einer zentralen Ausbildungsstätte für die Pioniertruppe zwingend notwendig geworden. Diese sollte in Klosterneuburg in den Gebäuden der ehemaligen technischen Zeuganstalt in der Magdeburgkaserne entstehen.

Damit ging auch der von der Stadtgemeinde im Jahr zuvor gehegte Wunsch „Klosterneuburg muss wieder Garnisonstadt werden“ in Erfüllung. Vor allem für das lokale Wirtschaftsleben war die Wiedererrichtung der militärischen Institution ein maßgebender Faktor, galt es doch, hunderte Soldaten zu versorgen.

Der erste Kommandant der Schule war Major Viktor Exler. Der Aufstellungserlass legte die Aufgabenbereiche detailliert fest: „Offiziersaus- und Fortbildung, pionierfachliche Ausbildung der Militärakademiker, Fachausbildung der Unteroffiziere und Unteroffiziersanwärter, Ausbildung für Spezialverwendungen, Ausbildungen des Kaderpersonals der Truppenpionierzüge, Erprobung von Pioniergeräten und Ausrüstung, Verfassung von Vorschriftenentwürfen und Lehrvorführungen“.

Abschied nach der Heeresreform

Dieses ambitionierte, mannigfaltige Lehrprogramm zog in den folgenden Jahrzehnten zahlreiche, interessierte internationale Militärdelegationen in die Stadt.

Am 29. September 2000 wurde dann auch die Pioniersammlung in der Magdeburgkaserne eröffnet. Dadurch erlebte auch das Pioniermuseum von 1927 eine Wiedergeburt. Die beachtliche Schau präsentierte die Entwicklung des Pionierwesens und die Geschichte der Garnison in Klosterneuburg, die am 22. November 2012 mit der Verabschiedung der Pioniertruppe aus der Babenbergerstadt endete.

