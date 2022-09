Klosterneuburger Stimmen zu VdB: „Hat einen sehr guten Job gemacht“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am 9. Oktober wählen die Österreicher einen neuen Bundespräsidenten. Allen Umfragen nach bleibt es aber beim Alten. Alexander Van der Bellen liegt in der Gunst der Wähler klar voran, obwohl es so viele Kandidaten wie bei keiner Bundespräsidentenwahl zuvor gibt.

Ungewöhnlich ist, dass die ÖVP und die SPÖ keinen Kandidaten ins Rennen schicken. Wie werden sich die Kosterneuburger entscheiden? Die NÖN fragte bei der Prominenz aus Politik, Kultur und Sport nach.

Gibt es genug Wahlhelfer?

„Aufgrund des Antretens des Amtsinhabers ist das nicht ungewöhnlich“, so Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) auf die Frage, ob er es richtig findet, dass es keinen ÖVP-Kandidaten gibt. Außergewöhnlich für den Bürgermeister ist nur, dass nun beide Großparteien gleichzeitig keine Kandidaten ins Rennen schicken.

Auch die Angst, durch das Nichtantreten der Großparteien nicht genug Wahlhelfer für die Durchführung eines geordneten Wahlprozesses zu haben, teilt Schmuckenschlager nicht: „Die Wahlhelfer der ÖVP arbeiten bei Wahlen für die Demokratie. Darum unterstützen wir natürlich diesen Wahlgang wie jeden anderen.“

Und wo wird der Bürgermeister am 9. Oktober sein Kreuzerl machen? „Ich bin klar deklarierend für Van der Bellen. Hielte es aber für besser, wenn der FPÖ Kandidat nicht in Fernsehformate mit Wald- und Wiesen-Kandidaten müsste. Schließlich sollte ein Präsidentschaftskandidat einer Parlamentspartei auf eine andere Stufe gestellt werden“, so Schmuckenschlager.

Nicht gegen das

Parlament Politik machen

Auch für Filmregisseur Stefan Ruzowitzky stellt das Nichtantreten der Großparteien kein wirkliches Problem dar: „Ich finde das in diesem Fall okay. Es geht bei einer Bundespräsidentenwahl weniger um politische Ideologie als um die Person. Und Van der Bellen hat seine Sache gut gemacht.“ Der Star-Regisseur und Oscar-Preisträger wird auch dem aktuellen Amtsträger Van der Bellen seine Stimme geben: „Ich halte es für einen Fehler, zu glauben, dass der Bundespräsident gegen das Parlament Politik machen könnte oder sollte. Dass er nach Belieben Minister oder die ganze Regierung entlassen oder Sachentscheidungen overrulen soll.“

Die Klosterneuburger Beachvolleyball-Legende Oliver Stamm findet es sogar richtig, dass ÖVP und SPÖ keinen Kandidaten aufstellen, und begründet das folgendermaßen: „Aus dem einfachen Grund, weil sie keinen Besseren finden werden.“ Daher ist die Entscheidung für die Sportlegende klar: „Ich werde Van der Bellen wählen, weil ich keinen Grund sehe es nicht zu tun. Ich hoffe aber auch, dass das im ersten Wahlgang erledigt ist, dass er überzeugend gewinnt. Das wäre gut für den Frieden in der Gesellschaft, der derzeit ziemlich angeschlagen ist.“

Für Stamm war das Agieren des Bundespräsidenten in den letzten fünf Jahren zufriedenstellend: „Ich glaube, Van der Bellen hat einen sehr guten Job gemacht.“

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.