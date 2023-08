Kulturherbst: Das bringt der September in Klosterneuburg

Startschuss für den Kulturherbst: Die Veranstaltungsräume der Stadt locken im September mit vielfältigem Programm.

Theater, Kabarett, Konzerte und Unterhaltung

Gleich drei Klosterneuburger Bands an einem Abend: Blue Oxytocin ist ein Jazzensemble, das inspiriert von großen Musikern, wie Ella Fitzgerald, Oscar Peterson und Sylvia McNair Standards der Jazzmusik spielt. Clara Hellmich (voc), Eva Hellmich(piano), Alma Hellmich (cello), Emanuel Deutinger (drums). Das trio zu viert präsentiert eine Auswahl an Covers sowie Vocal-Arrangements, die im Kollektiv entstanden sind. Neben bekannten Songs darf man sich auf eine gehörige Portion Improvisation freuen. Florian Binder (drums), Lily-Marie Köck (voc), Luci Kucharko (piano), Max Mares (b). Das Ensemble Funky Spaghetti spielt in nicht alltäglicher Besetzung Klassiker aus dem Funk- und Latin-Repertoire. Individuelle Arrangements und viel Platz für die eigene Kreativität sind genauso im Programm wie Grooves. Luci Kucharko (vib), Jaromir Rektenwald (guit), Eva Hellmich (piano), Leander Raab (b), Florian Binder (drums). Termin: Freitag, 15. September, 20 Uhr, Kellertheater Wilheringerhof

Der Shootingstar der Kabarettszene und Österreichische Kabarettpreis Gewinnerin 2022 erstmals in Klosterneuburg! Wie integrieren wir uns, die Serben, eine Nation deren Image seit Kaisermord und Srebrenica doch etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde, in einem Land wie Österreich, dessen Geschichtslehrer von ebendiesem Kaisermord mit nicht nachlassender Erschütterung berichten? Malarina lädt mit „Serben sterben langsam“ zu einer Geschichtsstunde von Sarajewo nach Ibiza. Eine humorvolle Verarbeitung des Integrationsthemas einer Tirolerin mit serbischen Wurzeln. Termin: Samstag, 23. September, 20 Uhr, Kellertheater Wilheringerhof

In gewohnt sprachgewaltigen wie wortwitzigen Tiraden bringt Ludwig W. Müller den ganzen täglichen Textüberschuss unserer kommunikationssüchtigen Mitmenschheit auf die Bühne. Um dann zum Rundumschlag anzusetzen, zum längst überfälligen Aufschrei gegen die rhetorische Sintflut: „A Ruah is!!“ Egal ob „Schnauze“, „Fresse“ oder „Hoitendlichdipappm“. Termin: Samstag, 30. September, 20 Uhr, Kellertheater Wilheringerhof – Vorpremiere

Abokonzerte

Ensemble Neue Streicher und Christoph Stradner (Violoncello): Schuberts Arpeggione Sonate sowie Werke von Ottorino Respighi, P.I. Tschaikowsky und Johannes Holik stehen auf dem Programm. Termin: Mittwoch, 27. August, 19.30 Uhr, Augustinussaal

Theaterabo für Kinder

Platsch und Quak, da kann es wohl nur um Fische, Enten und Frösche gehen: Marko Simsa – „Philipp Frosch und das Geheimnis des Wassers“. Termin: Freitag, 29. September, 15 und 16.30 Uhr, Kellertheater Wilheringerhof

Ausstellungen

Klosterneuburger Sammlerbörse. Termin: Samstag 30. September und Sonntag 1. Oktober, 9 bis 16 Uhr, Babenbergerhalle

Infos: klosterneuburg.at