Viel Aufregung gab es um den neuen Busfahrplan, der seit Juli in Kraft ist. Zahlreiche Leserbriefe erreichten die NÖN, in denen die Bevölkerung ihren Missmut über so manche Änderung des gewohnten Fahrplans kundtat. Jetzt hat die Stadtgemeinde reagiert. In der letzten Gemeinderatsitzung wurde eine Änderung der Stadtbuslinien beschlossen.

Einstimmig konnte in der letzten Gemeinderatsitzung eine Änderung des Stadtbusliniennetzes ab Februar 2019 – mit Beginn der Semesterferien – beschlossen werden. „Nach einer Analyse der ersten Betriebsmonate und unter Berücksichtigung vieler Rückmeldungen freue ich mich, dass wir die Linienführung des Stadtbusses nun gemeinsam mit dem VOR optimieren können“, verkündet Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer. Damit gelinge die umsteigefreie Anbindung des Sachsenviertels an den Weidlinger Bahnhof sowie die bessere Anbindung des Sachsenviertels an Schulbeginn und Schulschlusszeiten in der oberen Stadt.

„Zeitgerecht zu den Umstellungen wird im Jänner ein Fahrplanheft an jeden Haushalt zugestellt, in dem die aktuellen Fahrpläne aller Linien enthalten sind“, verspricht der Verkehrsstadtrat.

An Verbesserungen wird weiter gearbeitet

„Es ist uns auch weiterhin ein Anliegen, die Qualität des öffentlichen Verkehrs zu steigern und dem VOR als Auftraggeber der Regionalbusleistungen weiter Feedback und Anregungen zu geben, um gemeinsam an Verbesserungen zu arbeiten“, so Verkehrstadtrat Kehrer abschließend.

Das sind die wesentlichen beschlossenen Änderungen: