Gratis-Work-Out an der frischen Luft bald auch in Klosterneuburg

Werbung

Die Stadt hat vielleicht ein paar Mängel, aber in Sachen Sport ist sie Top. Klosterneuburgs Sportangebot lässt keine Wünsche offen, außer vielleicht einen sogenannter Calisthenics-Park: Mit Hangelleiter, Klimmzugstange oder Barren, lassen sich zahlreiche Übungen mit dem eigenen Körpergewicht durchführen.

Aber auch diese Lücke wird jetzt geschlossen. In der letzten Stadtratssitzung wurde beschlossen über den Sommer im Aupark ein solches Projekt umzusetzen.

„Die Mutter aller Workout-Parks steht seit den 70ern bei der Windischhütte. Insofern schließt sich jetzt der Kreis.“ Sportstadtrat Christoph Kaufmann

Seit dem Jahr 2018 gibt es eine Gruppe an sportlichen Klosterneuburgern rund um Physiotherapeut Dominik Simon, die sich für einen Calisthenics-Park in Klosterneuburg einsetzen. In einem solchen Park kann jeder Interessierte mittels Eigengewicht zahlreiche Übungen zur Stärkung des Körpers und des Bewegungsapparates betreiben.

Ein Startversuch mittels Crowdfunding hatte leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht, ermöglichte aber immerhin eine umfassende Planung für einen solchen Park. Sportstadtrat Christoph Kaufmann hat sich von Beginn an für das Projekt eingesetzt, da er es als perfekte Ergänzung zum bestehenden Sportangebot sieht.

„Die Mutter aller Workout-Parks steht ja eigentlich seit den 1970er Jahren in Form des Autofahrer-Gesundheitsweges bei der Windischhütte in Klosterneuburg. Insofern schließt sich jetzt der Kreis und ich freue mich sehr, dass wir das Projekt nun zur Umsetzung bringen“, so Kaufmann.

Fitnessparcours für alle

Die neue Anlage wird mehr als 200 Quadratmeter groß sein und im Aupark, direkt an der Laufstrecke und neben dem Skaterplatz, errichtet werden. Sie soll aus einem modularen Baukastensystem bestehen und beliebig ergänzt und erweitert werden können und sowohl Kindern, Jugendlichen als auch Erwachsenen sowie größeren Gruppen einen Platz zum Trainieren bietet.

Die Arbeiten für den neuen Sportpark sollen im Sommer starten, die Fertigstellung ist für den Herbst geplant. Maßgeblich unterstützt wird das Projekt auch von zwei Sponsoren – der Firma EXAMON und der Raiffeisenbank Klosterneuburg – die insgesamt 20.000 Euro zur Realisierung beitragen.

Die Gesamtkosten des Calisthenics-Park betragen rund 62.000 Euro und wurden in der letzten Stadtratsitzung mit Mehrheit bewilligt.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.