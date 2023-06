Promis sammeln Spenden für Ronald McDonald Kinderhilfe

Unter dem Motto „Saubere Sache: Gutes tun“ wurden am vergangenen Freitag in ganz Österreich die Scheiben der McDrive Gäste anlässlich des jährlich stattfindenden Car Wash Days für den guten Zweck geputzt. Auch dieses Jahr halfen Franchisenehmer:innen, Restaurant-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, freiwillige Helfer:innen und auch zahlreiche prominente Unterstützerinnen und Unterstützer wie Michael Konsel, Christina Lugner, Starkoch Toni Mörwald, die Kultband Wiener Wahnsinn, die Show- und Dance-Truppe Milleniumdancers und Greg Bannis, ehemaliger Frontmann der Band Hot Chocolate, in einem der über 100 teilnehmenden McDrives in ganz Österreich mit großem Einsatz mit. Die gesammelten Spenden kommen dabei zu 100 Prozent der Ronald McDonald Kinderhilfe zugute, einem gemeinnützigen Verein, der Familien mit schwer kranken Kindern ein „Zuhause auf Zeit“ in Spitalsnähe ermöglicht. Aktuell steht das fünfte Kinderhilfe Haus in Wiener Neustadt kurz vor der Eröffnung und ein weiteres sechstes Haus ist für Linz geplant.

„Wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten für ihren Eifer und ihre Unterstützung - und vor allem bei den Gästen für die großzügigen Spenden. Dank ihres Einsatzes können wir betroffenen Familien die Möglichkeit geben, in schweren Zeiten ganz nah bei ihren Kindern oder Geschwistern zu sein – denn Nähe hilft“, so Kinderhilfe Vorstand Karin Schmidt.

„Ich bin begeistert vom Engagement, das unsere Teams und unsere Gäste am Car Wash Day 2023 an den Tag gelegt haben - wir freuen uns, mit dieser gemeinsamen Aktion die bedeutsame Arbeit der Kinderhilfe unterstützen zu können“, ergänzt Nikolaus Piza, Managing Director von McDonald’s Österreich und Aufsichtsratsvorsitzender der Kinderhilfe.