Klaus Schwertner: „Niemand darf auf der Straße erfrieren“

„Die Not steigt und damit auch der Bedarf an Hilfe und auch an Spenden. Lassen wir Menschen, die es jetzt besonders schwer haben, nicht alleine. Die Hilfe kommt an. Und diese Hilfe wird dringend gebraucht“, so der weihnachtliche Appell des geschäftsführenden Caritasdirektors der Erzdiözese Wien, Klaus Schwertner.

Gemeinsam mit Schauspielerin Katharina Straßer machte der in Klosterneuburg lebende Caritas-Chef zuletzt auf die Situation von obdachlosen Menschen aufmerksam. Für sie beginnt mit dem Winter die herausforderndste Zeit des Jahres. Pandemie und Lockdowns verschärfen die Situation zusätzlich.

Schwertner appelliert, als Gesellschaft jetzt näher zusammenzurücken: „Das Coronavirus hat nicht nur die Kraft, das Immunsystem eines einzelnen Menschen zu umgehen, sondern es ist auch in der Lage, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu schwächen. Das dürfen wir nicht zulassen! Jede und jeder von uns kann einen Beitrag leisten. Wir werden diese Krise nur gemeinsam bewältigen.“

Schlafsäcke an Obdachlose gespendet

Auf Initiative des Klosterneuburger Bürgermeisters Stefan Schmuckenschlager überreichte das Streetwork-Team der Caritas zwei Schlafsäcke an obdachlose Menschen, die an der Stadtgrenze an der Donau ihr Lager aufgeschlagen haben.

Schwertner: „Kein Zuhause zu haben bedeutet, einem täglichen körperlichen und psychischen Ausnahmezustand ausgesetzt zu sein. Unser Ziel ist klar: Wir müssen alles versuchen, damit auch heuer kein Mensch auf der Straße erfriert.“

Erfolgreiches Lerncafé in Klosterneuburg

Aber auch mit einer anderen Einrichtung macht die Caritas in Klosterneuburg von sich reden. Mit den Lerncafés bietet sie kostenlose Lern- und Nachmittagsbetreuung für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren an. Im Jahr 2021 konnte die Caritas im Lerncafé Klosterneuburg 20 Kinder begleiten, auch zahlreiche Erfolge konnten gefeiert werden. So haben drei Kinder dank der Unterstützung den Wechsel in eine weiterführende Schule geschafft.

Schwertner: „Die tolle Zusammenarbeit mit der Pfarre ist hier besonders hervorzuheben. Zwölf Freiwillige unterstützen die Kinder beim Lernen.“ Noch vor dem Lockdown hat eine Vernissage mit Bildern der Bewohner stattgefunden. Die Besucher konnten die Bilder im Eingangsbereich bewundern.

Diese Woche wurde das Weihnachtsfest mit den Bewohnern gefeiert. Schwertner: „Auch wenn die Angehörigen leider nicht dabei sein konnten, war es eine sehr stimmungsvolle, herzliche Feier. Die Bewohner haben selbst Gedichte und Weihnachtsgeschichten vorgetragen.“

Allein in Österreich gab es bereits vor der Corona-Krise rund 372.000 Menschen, die niemanden für persönliche Gespräche in ihrem persönlichen Umfeld haben. Die Zahl der Single-Haushalte hierzulande hat sich in den vergangenen 30 Jahren fast verdoppelt. Einsamkeit nimmt zu. Jung und Alt sind betroffen. Und Einsamkeit macht krank. Deswegen ist das Plaudernetz (siehe ganz unten) auch über die Feiertage da.