Schwertner zur Ukraine: „Der Krieg spitzt sich dramatisch zu“

Die Lage in der Ukraine wird immer dramatischer. Die Not und der Bedarf an Hilfe nehmen Stunde um Stunde zu. Schon in der vergangenen Woche stellte die Caritas daher 300.000 Euro für Soforthilfe-Maßnahmen zusätzlich zur Verfügung, um Menschen mit dem Notwendigsten zu versorgen.

Gemeinsam mit Birgit Ertl von der Auslandshilfe der Caritas Österreich hat sich der Caritas-Geschäftsführer Klaus Schwertner auf den Weg an die slowakisch-ukrainische Grenze gemacht, mit einem weiteren Stopp in Ungarn.

„Teilweise warten die Menschen 15 Stunden an der Grenze, es ist eiskalt, alle sind durchgefroren.“

„Zunächst ging es darum, zu prüfen, wie wir unsere Partner, nahe der Grenzübergänge bestmöglich unterstützen können. Außerdem lieferten wir erste, dringend benötigte Sachspenden wie Windeln, Babynahrung und Babykleidung und Decken, insgesamt waren es 12.000 Hilfsgüter“, erzählt Schwertner.

Der erste Stopp war daher in Kosice, wo das Team der Caritas Österreich und der Erzdiözese Wien den Hilfstransporter entleert hat und der Caritas Slowakei übergeben hat, die das logistisch verteilen werden, weil sie den besten Überblick haben, wo was am dringendsten gebraucht wird.

Direkt am Grenzübergang Uschhorod nimmt die Caritas jene, die es über die Grenze schaffen als erste Organisation in Empfang. Schwertner: „Teilweise warten die Menschen 15 Stunden an der Grenze, es ist eiskalt, alle sind durchgefroren. Und sie waren Tage und Stunden unterwegs. Da ist es wichtig, dass sie einmal mit Lebensmitteln erstversorgt werden und sich aufwärmen können.“

Am nächsten Tag ging es weiter an den slowakischen Grenzübergang Ubla. Ein kleinerer Grenzübergang, aber ein Zentrum, wo die Menschen erstversorgt werden und sich einmal ausrasten können.

„Auch ein Baby ist hier schon zur Welt gekommen. Die Erfahrungen der vergangenen Tage stehen den Menschen ins Gesicht geschrieben.“

„Es kommen laufend Menschen hier an. Es sind vor allem Frauen und Kinder, aber auch Babys und Ältere. Das Gemeindezentrum in Ubla wurde umfunktioniert zu einem Notquartier. Es wurden Matratzen herbeigeschafft, Notbetten und Decken. Es gibt viele Menschen, die hier helfen wollen aus der Bevölkerung. Aber auch die Caritas ist hier vor Ort und verteilt Lebensmittel und warmen Tee. Die Menschen, die hierher kommen, sind sehr erschöpft von der Flucht. Sie haben teilweise noch große Angst. Und viele Familien wurden auseinandergerissen“, schildert Schwertner seine Erfahrungen von der Grenze.

Im Gemeindezentrum können sie einmal schlafen, essen und kurz zur Ruhe kommen und werden dann beraten, wie es weitergehen kann.

Danach ging es für das Caritas-Team aus Österreich weiter an die ungarisch-ukrainische Grenze, nach Barabas. Auch dort können sich die geflüchteten Menschen im Caritaszentrum einmal stärken und wieder Kraft tanken.

„Auch ein Baby ist hier schon zur Welt gekommen. Die Erfahrungen der vergangenen Tage stehen den Menschen ins Gesicht geschrieben, es ist teilweise unbeschreiblich. Manche Kinder sind nur mit ihren Großeltern unterwegs oder haben ihre Eltern verloren. Die meisten mussten sich von ihren männlichen Familienmitgliedern verabschieden oder hatten nicht einmal Zeit dazu. Der Krieg spitzt sich dramatisch zu“, sagt Schwertner.

Vorbereitungen in Österreich

Deswegen werden auch in Österreich alle Vorbereitungen getroffen. Am Hauptbahnhof in Wien wurde eine Notschlafstelle für 50 Personen eingerichtet. Vergangene Nacht waren bereits alle Betten belegt.

In den vergangenen Tagen wurden einige Menschen in bestehende Caritas-Einrichtungen und Hotels vermittelt. Aber es wird auch mit Hochdruck daran gearbeitet, weitere Quartiere zu organisieren – in enger Abstimmung mit der Stadt Wien. Am Hauptbahnhof gibt es auch einen Infopoint, der als erste Anlaufstelle für alle Ankommenden fungiert.

Bislang gab es täglich etwa 100 Kontakte mit den Sozialarbeitern. Außerdem wurde eine Hotline für fremdenrechtliche Fragen eingerichtet. Die Hotline ist für Angehörige, Betroffene oder Helfende österreichweit unter 05/17 76 380 vorerst von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr erreichbar.

