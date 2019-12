„Das Netzwerk ist ein Beitrag für soziale Wärme, für Zusammenhalt, für ein Miteinander, gegen Kälte und gegen Einsamkeit“ – nach drei Jahren gemeinsamer Aufbau-Arbeit lobt Caritas Generalsekretär Klaus Schwertner das Netzwerk „Gut leben mit Demenz“ in höchsten Tönen. Der Anfang ist getan – jetzt übernimmt ein Verein die Zügel.

Auf Initiative der Caritas wurde das Netzwerk im Jänner 2017 gegründet. Nach erfolgreicher Etablierung werden die Aufgaben auf Netzwerkpartner vor Ort verlagert. Aber: „Wir werden natürlich weiterhin Teil dieser Initiative bleiben“, versichert Schwertner. Die Zukunft bringt für das Netzwerk einen neuen Obmann. Und der hat große Visionen: „Wir werden nicht aufhören, daran zu arbeiten, dass Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen ein gutes Leben hier in unserer Stadt leben können – mitten in der Gesellschaft“, strebt Albert Gaubitzer an. An seiner Seite steht ein großes Team, das diese Hoffnung teilt: 40 Organisationen und 100 Personen engagieren sich für die Initiative. Das gemeinsame Ziel: Das Thema sichtbar machen.

„Wir werden nicht aufhören, daran zu arbeiten, dass Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen ein gutes Leben hier in unserer Stadt leben können"

Nach drei Jahren zeigt das Netzwerk Wirkung: Über Aktionstage, den Fahrtendienst, das Erzählcafé oder andere Aktivitäten des Netzwerks wurde bereits ein inklusiveres Umfeld für Menschen mit Demenz geschaffen – mehr Achtsamkeit und Verständnis, weniger Schamgefühl und Verstecken.

Mit dem Netzwerk haben Betroffene einen Ansprechpartner gefunden, der sonst fehlen würde. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager: „Wenn wir heute krank sind, gehen wir zum Arzt. Wenn heute jemand Fragen zum Thema Demenz hat, kann er mittlerweile sagen: Ja, ich weiß, wo ich hingehe.“ Ein Gedanke, der auch Schwertner leitet: „Ich bin zuversichtlich, dass das Bewusstsein in der Gesellschaft stärker wird und dass man weiß, wie man mit demenziell Erkrankten umgeht, vielleicht auch einmal mit mir.“