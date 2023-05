Eklat im Klosterneuburger Gemeinderat

Eigentlich ist, was das sogenannte „Schwebende Haus“ am Kollersteig 135 betrifft, alles entschieden. Wie die NÖN Ende März berichtete, hat das Landesverwaltungsgericht ein Urteil gefällt. Gegen den Abbruchbescheid der Stadt wurde der Bau als rechtsgültig erklärt. Für Gemeinderat Peter Hofbauer (Liste Peter Hofbauer) ist damit „der Wille des Gesetzgebers nicht erfüllt“ und deshalb brachte er zur letzten Freitag stattfindenden Gemeinderatssitzung gleich drei Dringlichkeitsanträge ein. Nicht die um weitere Aufklärung der Sachlage fordernden Anträge waren jedoch Anlass für einen Eklat in der Sitzung, sondern die Tatsache, dass der, den vorübergehenden Vorsitz führende Vizebürgermeister Roland Honeder (ÖVP) einen Teil des Antragstextes vom Antragsteller nicht vorlesen ließ. „Das geschah ohne irgendeiner Rechtsgrundlage“, ist sich Hofbauer sicher.

„Hier ist es so, dass der Antrag Nummer 2 und 3 nicht zulässig sind, weil diese nicht eine Materie des Gemeinderates betreffen“, so Roland Honeder. Dem Antrag Nummer 1 wurde die Dringlichkeit zuerkannt. Das Recht des Vorlesens wurde Hofbauer in diesem Fall gewährt. Hofbauer: „Ich wollte von dem mir laut Gemeindeordnung §46 zustehenden Recht Gebrauch machen, den Text des Antrages zu verlesen. Dann geschah etwas, was in Demokratien westlich des früheren Eisernen Vorhanges kaum vorstellbar ist. Der Vorsitzende Vizebürgermeister Honeder unterbrach meinen Vortrag immer wieder und auch mit Erfolg. Er versuchte, mir das weitere Verlesen zu untersagen“, zeigt sich Hofbauer entrüstet. Jetzt startete eine lautstarke Debatte zwischen Hofbauer und Honeder, die mit dem Wortentzug für Hofbauer endete: „Gemeinderat Hofbauer, ich entziehe Ihnen das Wort. Setzen Sie sich bitte!“ Hofbauer darauf: „Bin gespannt, was Sie machen, wenn ich mich nicht setze.“ Honeder: „Ich unterbreche jetzt die Sitzung solange, bis sich Gemeinderat Hofbauer niedersetzt.“

Das Raumordnungsgesetz ignoriert?

„Dieser Abschnitt meines Antrages behandelt die Vorgehensweise des Stadtbauamtes. Die Frage ist, ob das Bauwerk überhaupt bewilligungsfähig war, da doch dem Raumordnungsgesetz und somit dem Willen des Gesetzgebers nicht entsprochen wurde, nämlich das Grünland bestmöglich als solches zu erhalten“, erklärt Hofbauer über die Behandlung des nicht zugelassenen Antrags. Zu keinem Zeitpunkt des gesamten Ablaufes in allen behandelnden Gremien sei zu finden, mit welcher, auf geltende Rechtsnormen basierende Begründung, das Raumordnungsgesetz ignoriert wurde. Das Raumordnungsgesetz wäre bereits beim Baubewilligungsverfahren anzuwenden gewesen. Baubewilligungen hätten gar nicht erteilt werden dürfen.

Dringlichkeitsantrag Nummer 1 wurde schließlich dem Rechtsausschuss zugewiesen.

Hofbauer abschließend: „Weitere Schritte behalte ich mir vor und hoffe auf Unterstützung jener Mitglieder des Gemeinderates, die das von ihnen geleistete Gelöbnis ernst nehmen.“

Urteil Kollersteig Klosterneuburg Kollersteig: Ende einer Bau-Groteske?

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.