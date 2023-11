Weidlinger Kunst macht Freu(n)de

Im Jahr 2012 hat Ingrid Wilflingseder die Malerei für sich entdeckt. Bereits 2014 fand ihre erste öffentliche Vernissage statt. Doch hinter ihren Werken steht ein klarer Gedanke.

„Als mein Sohn hörbehindert geboren wurde, lernte ich über den Sonderkindergarten und die Hörbehinderten Schule viele Menschen mit besonderen Bedürfnissen kennen und habe mir gewünscht diesen Leuten zu helfen. Damals war mir das aber leider nicht möglich“, meint Wilflingseder. Mit ihrer Malerei hat sie schließlich einen Weg gefunden. Die Bilder machen gleich in dreifacher Ausführung glücklich. Wer eines erwirbt, freut sich über das Kunstwerk, die Menschen, welche die Spenden erhalten freuen sich über die Hilfe und Ingrid Wilflingseder freut sich darüber, helfen zu können.

Die Spenden landen dort wo sie gebraucht werdenIhre erste Spende im Wert von 500 Euro ging an das Heim Sonnenwald, das seit über 40 Jahren Menschen mit Behinderungen unterstützt. Mit dieser Hilfe konnten die Bewohnerinnen und Bewohner eine Woche nach Portorož fahren. 2017 kamen zum zweiten Mal 500 Euro zusammen und wurden an das Caritasheim in der Martinstraße gespendet. Im Jänner dieses Jahr wurden an die Sonderschule Albrechtstraße gespendet, die damit eine Klangtherapie für die Kinder und Jugendlichen organisierte.

Am Sonntag, 15. Oktober, fand eine weitere Vernissage beim Heurigen Trat-Wiesner statt. „Ich habe noch nicht ausgerechnet, wie viel Geld zusammengekommen ist, aber es war großes Interesse an meinen Bildern vorhanden. Wohin ich den Betrag dieses Mal spenden werde, habe ich auch noch nicht entschieden, aber mein Grundsatz bleibt, es soll nicht an einen Verein, sondern direkt zu den hilfsbedürftigen Menschen gehen. So kann ich sicherstellen, dass das Geld auch da ankommt, wo es gebraucht wird“, meint Wilflingseder.