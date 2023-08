Anton Höslinger ist neuer Propst

Anton Wolfgang Höslinger wurde am 5. Jänner 1970 in Klosterneuburg geboren, trat im August 1989 in das Stift ein, erhielt seine Priesterweihe am 13. April 1998, war 1992 -2004 als Zeremoniar, von 1998-2003 als Kaplan in der Stiftspfarre Klosterneuburg, von 2003-2005 als Pfarrer in der Stiftspfarre Donaufeld tätig.

Von 2005-2016 war er als Novizenmeister und Klerikerdirektor des Stiftes, 2010-2016 als Sekretär des Abt-Primas tätig. Mit Mai 2016 wurde Anton Höslinger zum Assistenten des Stiftskämmerers und mit Dezember 2021 als interimistischer Kämmerer berufen.

Seit 2002 ist er auch als Generalsekretär der Österreichischen Augustiner-Chorherren-Kongregation, seit 2005 Kapitelsekretär und seit November 2021 als Pfarrprovisor in der Pfarre Maria Hietzing tätig.

Mit 14. August 2023 wurde er zum 67. Propst des Stiftes Klosterneuburg gewählt.