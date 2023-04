Junge Talente präsentieren Musical am Klosterneuburger Gymnasium

Wer ist der „Beste“? Wie sollen wir das entscheiden? Und wer darf das überhaupt? Diesen Fragen stellen sich Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Klosterneuburg im Musical „Coco Superstar“. Unter Leitung von Manuela Rektenwald studierten die jungen Talente die Show ein und bringen sie am Dienstag, 25. und Mittwoch 26. April 2023, jeweils 18 Uhr im Rudolf-Koch-Saal des BG/BRG Klosterneuburg auf die Bühne.

Der Musical dauert unterhaltsame 70 Minuten und ist auch schon für kleinere Kinder geeignet.

Das Stück

Es ist einfach un-glaub-lich!

Coco, der neueste Stern am Casting-Himmel, gibt ein Konzert in der Stadt! Doch damit noch nicht genug der Aufregung: Ihr Manager verkündet vor der Schulgemeinschaft, dass ein Vertreter der Schüler vor der Show Coco hinter der Bühne („backstage“) besuchen dürfe – womit der Wahnsinn seinen Lauf nimmt.

Für die Direktorin ist es selbstverständlich, dass nur der- oder diejenige mit den besten Zensuren dafür in Frage kommt – und sie provoziert mit dieser Äußerung ein wahres Feuerwerk an Emotionen: „Was heißt das schon: der Beste?“, „Sagt mein Zeugnis, wer ich bin – und was ich kann?“, „Wer darf über mich entscheiden?“, „Und wenn ich nicht auffalle, heißt das dann, dass ich kein Talent habe?“ Auf der Suche nach einem Repräsentanten liefern sich Naturwissenschaftler, Sportler, Sprachgenies und Künstler einen wortreichen (Gesangs-)Wettstreit. Der um Harmonie bemühte Lehrer versucht immer wieder zu vermitteln; die Direktorin entdeckt plötzlich längst vergessene Träume; und der Hausmeister – ja, warum taucht der eigentlich ständig auf?

Foto: Fidula Verlag, Gymnasium Klosterneuburg

