Leopoldi in Klosterneuburg: Der Adrenalin-Kick ist zurück

Die bunten Lichter des Leopoldi-Markts, die im leichten November-Nebel glänzen, strahlen mit den Besucherinnen und Besuchern um die Wette.

Groß ist die Freude, dass der heiß geliebte Rummel am Rathausplatz wieder in gewohnter Form stattfinden kann: mit Adrenalin-Kick, Gastro, Kultur und allem, was das Herz begehrt. Das Comeback ist gelungen.

