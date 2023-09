Angekommen am Klosterneuburger Rathausplatz

„Nah für dich. Da für dich.“ - Das ist das Motto der Community Nurses in Klosterneuburger. Mit ihrem neuen Büro direkt am Rathausplatz sind die fünf Krankenschwestern und ein Krankenpfleger nun noch näher bei den Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburgern angekommen. Am Wochenende wurde die Eröffnung mit einem Fest gefeiert.

„Die Community Nurses sind tatsächlich in Klosterneuburg angekommen. Mitten im Zentrum, mitten im Geschehen“, freut sich Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann, dass das Angebot, das nun schon seit einiger Zeit existiert, nun auch sichtbarer geworden ist. Förderung von Gesundheit, Lebensqualität, Wohlbefinden und Selbstständigkeit: Das ist das Ziel der Community Nurses. Aber auch die Vernetzung von regionalen Angeboten zu Pflege und Gesundheit und Förderung von Gesundheitskompetenzen liegen im Tätigkeitsbereich der Gesundheitsexperten. Und der Kampf gegen die Einsamkeit - eines der größten Probleme von älteren Menschen in der heutigen Zeit.

Bei all diesen Problemen soll das niederschwellige Angebot der Community Nurses die erste Anlaufstelle für Hilfe und Beratung sein. „Die ersten Monate zeigen, wie hoch der Bedarf dafür in Klosterneuburg ist“, freut sich Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager über den Zuspruch, den das Projekt bisher bereits schon bekommen hat.

Das Projekt ist zunächst einmal auf drei Jahre, also bis 2024, ausgelegt. Danach läuft die Finanzierung durch die EU aus und noch ist offen, wie es dann mit dem Angebot für die Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger weitergehen wird.