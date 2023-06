concerto grotto Genussvoller Sommerabend mit der Philharmonie Klosterneuburg

Die Philharmonie Klosterneuburg beim Concerto Grotto 2023 in der Lourdesgrotte. Foto: privat

E in Kulturtermin, offenbar mit Garantie für sommerliches Schönwetter: Zum vierten Mal fand vergangenen Dienstag das „Concerto Grotto“ der Philharmonie Klosterneuburg statt, „open air“ in der stimmungsvollen Lourdesgrotte in Maria Gugging.

Ein Kulturtermin, offenbar mit Garantie für sommerliches Schönwetter: Zum vierten Mal fand vergangenen Dienstag das „Concerto Grotto“ der Philharmonie Klosterneuburg statt, „open air“ in der stimmungsvollen Lourdesgrotte in Maria Gugging. Pfarrer Stanislaw Korzeniowski konnte ein zahlreiches Publikum begrüßen und vergaß dabei nicht, sich beim Wetterheiligen Petrus zu bedanken. Neben viel Vogelgezwitscher trug auch ein zeitweise auftauchendes Schlangenpärchen zur Naturempfindung bei. Für das musikalische Erlebnis zeichnete wieder Philharmonie-Chef Roland Herret verantwortlich. Das Programm, durchwegs für Streichorchester, bot den gewohnten Mix aus Vertrautem und Unbekanntem, von Mozarts Divertimento in D-Dur bis zu einer Serenade des Schumann- und Brahms-Zeitgenossen Robert Volkmann. Die Musikerinnen und Musiker waren gut einstudiert und hatten hörbar ihre Freude, nicht zuletzt bei der Zugabe, Leroy Andersons „Typewriter“, in der Herrets kleine Tochter Magdalena mit viel Taktgefühl die Tasten einer mechanischen Schreibmaschine schlug.