Aktionswoche in Klosterneuburg: Mein Kind, seine Medien und ich

„Die digitale Revolution birgt großes technisches Potential für die Menschheit, gleichzeitig müssen wir verantwortungsvoll dafür sorgen, wie sie im Zusammenhang von Lernen und gesunder Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in der Schule und zu Hause genutzt wird“ – der Appell ist laut. Denn schließlich kommt er unisono von allen Schulen und Kindergärten der Stadt. Gemeinsam veranstalten die Leiterinnen und Leiter – vom Kindergarten bis zur Oberstufe – die Aktionswoche „Connect with Care“.

Das Ziel: Eltern sensibilisieren und die Wichtigkeit des Themas Cybersecurity und Mediennutzung für Kinder und Jugendliche in den Fokus rücken. „Das hat nichts mit Technologie-Feindlichkeit zu tun“, betont Hemma Poledna, Direktorin des BG/BRG Klosterneuburg, der größten Schule der Stadt, „aber es ist nicht damit getan, den Schülerinnen und Schülern einfach nur Laptops in die Hand zu drücken.“ Stattdessen müsse man den Kindern und Jugendlichen dabei helfen, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden.

Eltern bei dem Thema stärken

Alle Direktorinnen und Direktoren waren beim Projekt sofort an Bord, erzählt Poledna. Und das beweist auch die Dringlichkeit des Themas. Besonders beim Lernen: „Stellen Sie sich ein Smartphone in der Hosentasche Ihres Kindes vor, das alle paar Minuten mit der Aufforderung brummt, etwas anderes zu tun als aufzupassen. Dem kann das Gehirn Ihres Kindes noch nicht widerstehen“, warnen die Schulleiterinnen und -leiter in einem gemeinsamen Elternbrief.

Und stützen sich dabei auf wissenschaftliche Studien: Laut UNESCO (Education Report 2023) beeinträchtigen Ablenkungen durch das Smartphone die Konzentration und Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler gravierend. Die Gefahren: weniger Lernerfolg, schlechtere Noten bis hin zu einer niedrigeren Aufmerksamkeitsspanne, psychischen Problemen, sozialer Isolation und einer Abnahme der Qualität sozialer Interaktion.

Ganz gezielt soll sich die Aktionswoche an Eltern richten: „Sie kämpfen schon an allen Fronten, wir wollen sie stärken“, betont Poledna. Gestärkt wird mit Wissenschaft: Fachexpertinnen und -experten klären mit Impulsvorträgen auf.

„An der Schule machen wir uns seit geraumer Zeit viele Gedanken, wie die Verbindung zwischen guter Vermittlung der Medienkompetenz und dem verantwortungsvollen Umgang, quantitativ und qualitativ, mit den digitalen Endgeräten möglich sein kann“, sagen die Leiterinnen und Leiter unisono. Die Aktionswoche soll Antworten geben. Und allen Betroffenen – Kinder, Eltern und Lehrkräften – mehr Verständnis ermöglichen.

Vor allem auf den Lern-Aspekt. Hier ist digital nämlich viel möglich. Aber: „Beim Lernen ist der Beziehungsaspekt so wichtig! Lehrerinnen und Lehrer sind in einer Funktion nicht ersetzbar“, betont Poledna. Was sie sich ebenso wünscht: mehr Ausbildung für Lehrkräfte.