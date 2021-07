Er leitete in der Corona-Krisenzeit die Geschicke der Stadt: der Krisenstab, bestehend aus Bürgermeister, Krisenstabsleiter, Feuerwehr und Rotem Kreuz. Jetzt, nachdem die Corona-Zahlen auf ein Minimum gesunken sind, traf sich der Krisenstab im Cafè Holler, um Bilanz zu ziehen. Oder ist es vielleicht doch nur eine Zwischenbilanz?

„Eigentlich ist es eine Zwischenbilanz, denn die Gefahrenlage ist keinesfalls gänzlich bereinigt“, warnt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager gleich zur Beginn des Treffens. Als positiv bewertet der Bürgermeister aber das Zusammenwachsen der Parteien in der Krise. Die Partnerschaft mit den NEOS habe vorbildlich funktioniert, und auch mit den anderen politischen Mitbewerbern, sei man in der Krise näher zusammengerückt.

Schmuckenschlager: „In Klosterneuburg hat die Corona-Krise die Parteien zusammengebracht. Das ist auch notwendig gewesen, denn es hat schnelle Abstimmungen in vielen Bereich gebraucht.“

Auch NEOS-Chef Clemens Ableidinger lobt die gute Zusammenarbeit mit allen Parteien und Einsatzorganisationen. „Aber mein größter Dank gilt den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. Sie zeigten ein Höchstmaß an Disziplin in der Krise“, so Ableidinger.

In diese Kerbe schlägt auch Sozialstadtrat Karl Schmid (SPÖ): „Es ist oft nicht einfach, Dinge auf den Weg zu bringen. Aber in dieser Krisensituation gab es von Beginn an eine sehr gute Zusammenarbeit.“ So sei innerhalb einer Woche ein Sozialpaket geschnürt worden. Die Krise habe aber Spuren hinterlassen, und die Anfragen zur Hilfestellung würden mehr werden. Für die Gemeinden sei das nicht alleine zu stemmen. Schmid: „Da werden Land und Bund gefordert sein.“

Derzeit sei man dabei, eine Sozialombudsstelle einzurichten. „Sehr viele in Klosterneuburg werden mit den Hilfeleistungen nicht erreicht. Hier soll die Sozialombudsstelle wirken.“

„Das war für das Rote Kreuz der größte Einsatz in der Zweiten Republik. Und nur weil Sommer ist, ist die Pandemie noch lange nicht vorbei“, warnt auch RK-Bezirksstellenleiter Thomas Wordie. Aber man sei gerüstet. Wordie: „Hatten wir am Anfang der Pandemie keinerlei Erfahrungswerte, so ist das heute unser Tagesgeschäft.“ Damals hätte man die Bezirksstelle auf mehrer Standorte aufgeteilt, Medikamentendienst eingeführt und vieles mehr.

Eine Herausforderung sei auch der Schutz der eigenen Mannschaft gewesen. Zivildiener mussten um drei Monate ihren Dienst verlängern. Wordie: „Wir haben immense Arbeit für die Bevölkerung geleistet. Die gesamte Mannschaft hat toll mitgearbeitet und mit dem Testen eine komplett neue Aufgabe bekommen.“ Zwei Massentests in der Babenbergerhalle wurden vom RK mitorganisiert, eine Dauerteststraße in der Bezirkshauptmannschaft eingerichtet. Im Februar wurde dann noch geimpft.

„Unser Hauptaugenmerk war die Erhaltung der Infrastruktur wie Wasser und Müllbeseitigung. Das hat sehr gut geklappt.“

Den Krisenstab gibt es seit 2014/15. Bis zur Corona-Krise wurde für den Ernstfall geübt. „Dann ist der Ernstfall eingetreten. Wir mussten rasch Entscheidungen treffen, trotz Informationsnotstand“, so der Leiter des Krisenstabes, Leonard Schmuckenschlager, der sich mit der Umsetzung sehr zufrieden zeigt: „Unser Hauptaugenmerk war die Erhaltung der Infrastruktur wie Wasser und Müllbeseitigung. Das hat sehr gut geklappt.“

Für die Feuerwehr gab es mehr Einsätze im privaten Bereich, weil die Menschen zu Hause waren, und weniger Unfälle auf der Straße. „Das war gut so, denn ein Teil der Mannschaft war immer bei den Testungen dabei. Trotzdem wurde der Schutz in den Orten gewährleistet“, so Brandrat Josef Angelmayer.

„Mit ist wichtig, zu zeigen, was da an Arbeit geleistet wurde und was da dahintersteckt“, so der Bürgermeister. Das Szenario Herbst solle man aber immer im Kopf behalten. Mit 100.000 Testungen trage Klosterneuburg zum Titel „Wir sind Testweltmeister“ sehr viel bei. So lange es sinnvoll ist, wird die Dauerteststraße in der Bezirkshauptmannschaft weitergeführt.