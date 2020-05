Zur Apotheke fahren, einkaufen gehen oder einfach nur mal zuhören – auch in Kritzendorf haben diese Aufgaben in den letzten Wochen viele Freiwillige übernommen. Angeführt beziehungsweise organisiert wird diese Helfergruppe von Ortsvorsteherin Ingrid Pollauf. Und natürlich auch sie selbst ist seit Wochen im Dauereinsatz für ihre Kritzendorfer.

„Hier in Kritzendorf ist der Zusammenhalt wirklich spürbar.“ Ingrid Pollauf, Ortsvorsteherin

„Hier in Kritzendorf ist der Zusammenhalt wirklich spürbar“, ist Pollauf sichtlich stolz auf die Dorfgemeinschaft, die gerade in Notzeiten wieder zeigt, dass in Kritzendorf die Gemeinschaft ganz groß geschrieben wird. Unterstützt wird Pollauf dabei von zahlreichen Kritzendorfern, die sich in den Dienst für ihre Mitmenschen gestellt haben. Pollauf ist dabei die Schnittstelle zwischen den Kritzendorfern, die Hilfe brauchen und jenen, die diese anbieten. „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist vorzüglich. Wenn ein Kritzendorfer sich dort meldet und Hilfe benötigt, erhält er sofort meine Telefonnummer“, erklärt Pollauf.

„Die Stimmung ist nach wie vor gut“

Einen dieser Helfer möchte Pollauf vor den Vorhang holen: „Mike Durst betreut seit einigen Wochen eine alte Dame. Er geht regelmäßig für sie einkaufen, liefert kontaktlos und ist auch immer offen für ein nettes Gespräch.“ Bei ihm und allen anderen, die in dieser Zeit helfen, möchte sich Pollauf bedanken.

Außerdem trägt auch die Klärung der Situation im Strombad zum Fazit von Pollauf bei: „In Kritzendorf ist die Stimmung nach wie vor gut.“