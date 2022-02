Öffnungen in Klosterneuburg: Rückkehr zur Normalität?

„Eine Rückkehr zur Normalität ist für uns alle dringend notwendig“, fasst Markus Fuchs, Obmann der Wirtschaftskammer Klosterneuburg, wohl die Stimmung der meisten Klosterneuburger zusammen.

Eine erste Lockerung der Corona-Regeln trat bereits letztes Wochenende in Kraft. Ab 5. März wird weiter gelockert: Wegfall der Zutrittsregeln, Ende der Maskenpflicht und Aufhebung der Sperrstunde.

Nicht nur die Bürger freuen sich darauf, sondern vor allem Wirtschaftstreibende, die Gastronomie und Freizeitstätten. Sie haben nun noch etwa zwei Wochen Zeit, um sich vorzubereiten.

Wohlbefinden für alle Seiten des Lebens

„Die Rückkehr zur ,Normalität’, wie sie vor Ausbruch der Corona-Pandemie die Gesellschaft gewohnt war, ist kein einfaches Unterfangen“, ist sich Gerda Eckl von der „Klosterneuburger Wirtschaft“ sicher. Gerade im Handel wären die Regeln nach dem letzten Lockdown leicht umsetzbar und von den Kunden akzeptiert worden.

Ein Besuch in einem Lokal, eine kleine Shopping-Tour oder ein Tag voller Sport: Bereits jetzt gilt wieder 3G statt 2G und ab 5. März werden die meisten Corona-Regeln eingestellt – zumindest in Niederösterreich. In Wien gelten weiterhin strengere Regeln. Foto: Heindl

„Es war für die geimpften Personen kein Problem, ihren grünen Pass vorzuweisen, ebenso wenig für die Unternehmer und ihr Team, dies zu überprüfen“, berichtet Eckl von ihren Erfahrungen. Daher komme auch für einige Klosterneuburger Unternehmer und Kunden der komplette Wegfall der Regeln verfrüht.

So wollen einige Unternehmer und Kunden die Verwendung von FFP2-Masken aus Sicherheitsgründen in geschlossenen Räumen zumindest für sich selbst beibehalten.

„Man kann damit einen Betrag leisten, um weder das medizinische Personal noch die Spitalskapazitäten zu überlasten und erneute Lockdowns zu vermeiden, denn leider ist die Pandemie noch nicht vorbei“, ist Eckl überzeugt.

„Ich glaube, der Zeitpunkt ist gut gewählt. Was uns noch erwarten wird, wissen wir alle nicht. Man muss hier, glaube ich, laufend neu evaluieren.“ Michael Reichenauer-Kofler Gastronom und Obmann des Vereins „Stadtmarketing und Tourismus“

Dass der Zeitpunkt für die Öffnungsschritte gut gewählt ist, ist Michael Reichenauer-Kofler, Obmann des Vereins „Stadtmarketing und Tourismus Klosterneuburg“ und selbst Gastronom sicher. Gerade durch die Omikronvariante komme es zu einer massiven Durchseuchung, die – auch wenn keine Änderungen stattgefunden hätten – in der Gastronomie nicht aufzuhalten gewesen wäre.

Daher ist sich Reichenauer-Kofler sicher: „Ich glaube, der Zeitpunkt ist gut gewählt. Was uns noch erwarten wird oder hoffentlich nicht – neue Varianten und so weiter – wissen wir alle nicht. Man muss hier, glaube ich, laufend neu evaluieren.“ Für sein Lokal „Uptown“ in der Oberen Stadt bedeutet das, dass man wieder zu den ursprünglichen Öffnungszeiten zurückkehren wird.

Zurück zur Normalität heißt es auch im „Happyland“. „Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir wieder allen zur Verfügung stehen können“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Ziegler. Bereits seit der letzten Öffnung wurde das Angebot im „Happyland“ von vielen Klosterneuburgern in Anspruch genommen.

Allerdings gab es in den einzelnen Bereichen Unterschiede. „Im Tennis haben wir keinen Unterschied gespürt. Auch im Bad hatten wir recht gute Zahlen. Nur in der Sauna haben wir einen Rückgang gemerkt. Das liegt vielleicht daran, dass die Besucher bei Nähe noch vorsichtiger sind“, berichtet Ziegler. Grundsätzlich sollte Sport immer möglich sein, denn er stärke das Immunsystem und habe einen positive Wirkung auf die Gesundheit.

Daher hofft Ziegler, dass jetzt noch mehr Klosterneuburger das Sport-Angebot nutzen werden. Ab April wird es dafür auch einige Änderungen im Bereich Fitness im „Happyland“ geben.

Profit durch strengere Regeln in Wien?

Vielleicht können das Sport-Angebot, aber auch der Handel und die Gastronomie in Klosterneuburg in den nächsten Wochen auch davon profitieren, dass in Wien noch über den 5. März hinaus strengere Regeln gelten werden.

„Warum Wien wieder einen Sonderweg geht, weiß ich nicht. Ich möchte dies auch nicht beurteilen. Die Wiener Unternehmer tun mir sehr leid. Für uns in Klosterneuburg könnte es ein Vorteil sein, wenn viele Wiener dadurch die Schönheit des Wiener Umlands entdecken“, so WK-Obmann Markus Fuchs.

Gerade auf der kulinarischen Ebene könnte die Babenbergerstadt profitieren. „Ich bin davon überzeugt, dass unsere ausgezeichnete Gastronomie dadurch auch den einen oder anderen Stammkunden aus Wien gewinnen kann“, lädt Fuchs nach Klosterneuburg ein.

