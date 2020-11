„Lockdown 2“ oder „Lockdown light“ – wie man es auch nennt, der November wird für uns alle eine harte Zeit, mit vielen Entbehrungen und Einschränkungen. Und in der Bevölkerung herrscht nicht mehr dieser Geist des Zusammenhalts und des gemeinsamen Durchhaltens, den es noch im März gegeben hat.

Eine wichtige Rolle kommt da den Bürgermeistern der Gemeinden zu. Sie sind angehalten, mit der Bevölkerung engen Kontakt zu halten. Aber wie schaffen sie das, in Zeiten sozialen Abstandhaltens?

„Mitmenschen mental unterstützen“

„In erster Linie gilt es jetzt die Mitmenschen mental zu unterstützen. Wir müssen uns leider auf eine anstrengende Zeit einstellen“, befürchtet Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager.

Die Arbeit im Rathaus steht natürlich auch im Zeichen des Lockdowns. So gibt es, der gesetzlichen Lage entsprechend, unterschiedliche Einsatzpläne. Schmuckenschlager: „Im Vordergrund steht der Schutz der Mitarbeiter bei gleichzeitiger Sicherung des Betriebes. Wir forcieren ab sofort wieder Homeoffice und führen Arbeitsteams separat. Ebenso gilt es leitende Mitarbeiter entsprechend zu separieren. Ebenso dürfen der Vize und ich nur auf Distanz arbeiten.“

Die Kontrolle über Einhaltung der Ausgangsbeschränkung von 20 bis 6 Uhr Früh obliegt natürlich der Exekutive. Aber Schmuckenschlager wird auch seinen Beitrag dazu leisten: „Ich werde, wo ich es kann, um Einsicht werben und zur Rücksicht mahnen. Schließlich sollten wir alle auf die besonders gefährdeten Menschen achten. Wir sollten sorgsam sein, uns aber nicht zu Tode fürchten.“

Fanta: telefonische Sprechstunden

Wie sieht der Bürgermeister seine Rolle als erste Ansprechpartner der Bürger? „In solchen Zeiten“, so Schmuckenschlager, „ist Kommunikation sehr wichtig, und wir versuchen, den Informationsaustausch umfassend zu führen. Allerdings grenzen wir unseren Wirkungsbereich auch klar ab und verweisen, wo nötig, an die zuständigen Stellen. Nichts ist schlechter als verschiedene Auskünfte. Daher hat beispielsweise bei Vorfällen in Kindergärten oder Schulen zunächst die Gesundheitsbehörde zu informieren.“

Die Vertreter des Bürgermeisters in den Katastralgemeinden sind die Ortsvorsteher. Wie bewältigen sie die neuen Herausforderungen im Corona-Lockdown?

In Kierling führt Johann Fanta seine Sprechstunden nur mehr telefonisch. Für gewöhnlich ruft ihn jeder, der etwas braucht, an. Das war auch schon vor Corona so. Er ist aber sehr zufrieden, wie es um die Einsichtigkeit und Kooperationswilligkeit in der Bevölkerung steht. „Wichtig ist, dass wir bis Weihnachten die Lage wieder in den Griff bekommen“, ist sein Fazit zum Lockdown.

Ingrid Pollauf führt den Kontakt zur Bevölkerung von Kritzendorf auch nur mehr über E-Mail und Telefon. „Die Veranstaltungen sind alle abgesagt, auch in der Kirche begegnet man weniger Leuten“, erzählt sie über ihren mittlerweile sehr ruhigen Alltag als Ortsvorsteherin. „Am ehesten reden mich noch die Leute beim Spaziergang mit dem Hund an“, so Pollauf weiter.

Weidlings Ortschef Martin Trat ist nicht sehr glücklich über die Ruhe. „Die herrschende Stille ist traurig. Wenn ich morgens beim Bäcker bin, unterhalte ich mich mit den Leuten, die ich dort antreffe. Die Veranstaltungen als Kommunikationsplattform sind jetzt weggebrochen.“ Da auch sein Heurigenlokal vom Lockdown nicht verschont wird, ersucht auch er die Weidlinger um Kommunikation über Telefon und E-Mail.