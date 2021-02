Eine 7-Tage-Inzidenz (Fallzahl pro 100.000 Einwohner) von 50 sei das Ziel des Lockdowns gewesen. So hatte es jedenfalls die Regierung formuliert. Nein, dieses Ziel ist leider nicht erreicht worden. Österreich- und niederösterreichweit erreichte man eine Inzidenz von rund 110, im Bezirk Tulln von rund 80. Nach Anfrage der NÖN liegt diese Marke laut Recherchen der Gesundheitsbehörde in Klosterneuburg bei knapp über 50.

Wäre die Welt Klosterneuburg, gäbe es weniger Sorgen. Denn die Stadt und ihre rund 30.000 Bürger dürften die Pandemie gut im Griff haben. Mit einer Inzidenz von knapp über 50 hätte Klosterneuburg das formulierte Ziel der Regierung erreicht.

Aber auch was das Testen betrifft, ist Klosterneuburg anscheinend vorbildhaft. Seit einer Woche herrscht in der Teststraße im Gebäude der ehemaligen Bezirkshauptmannschaft in der Leopoldstraße 21 Hochbetrieb.

„Von Beginn an wurde die Teststraße sehr gut angenommen, jetzt wird ausgeweitet. Die Stationen sind seit gestern verdoppelt. Ab dieser Woche besteht zusätzlich auch montags von 8 bis 12 Uhr die Möglichkeit, sich testen zu lassen“, gibt das Rathaus bekannt.

Mehr als 1.700 Tests hat das Team, bestehend aus Mitarbeitern der Stadtgemeinde, medizinischem Personal des Roten Kreuzes und Freiwilligen, in fünf Tagen durchgeführt. Seit letzten Mittwoch ist die Teststraße in der Leopoldstraße 21 (Außenstelle der BH Tulln) in Betrieb.

Nun wurde optimiert und auf die neuen Vorgaben der Bundesregierung reagiert, wobei die Personalfrage die schwierigste Hürde ist. Die Räumlichkeiten konnten optimiert und der Testbetrieb in den großen Saal verlegt werden. Die Teststraße wird von der Bezirkshauptmannschaft Tulln in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde sowie dem Roten Kreuz und Freiwilligen zur Verfügung gestellt. Sie steht Haupt- und Zweitwohnsitzgemeldeten aus dem Bezirk Tulln zur Verfügung.

Aus dem Rathaus: „Der Andrang ist sehr groß – es wird appelliert, gegebenenfalls auf die anderen Teststraßen im Bezirk oder in Niederösterreichs Städten auszuweichen.“ Adressen und Öffnungszeiten siehe Infobox oder unter www.testung.at

Auch wird gebeten, sich unbedingt vorab unter www.testung.at/anmeldung registrieren zu lassen, um damit unnötige Wartezeiten zu vermeiden, so das Klosterneuburger Rathaus.