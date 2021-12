Vorsorge und Fürsorge: Hohe Impfrate in Klosterneuburg

„Die hohe Impfrate in der Stadt Klosterneuburg sorgt dafür, dass die Anzahl der Patienten mit schweren, intensivpflichtigen Verläufen geringer ist als in anderen Regionen“, freuen sich die Mitarbeiter des Landesklinikums Klosterneuburg über den aktuellen Stand der Impfrate in der Babenbergerstadt. Denn vor allem bei Ungeimpften bedarf es vermehrt einer Behandlung im Krankenhaus beziehungsweise auf der Intensivstation.

„Wir raten daher nicht nur Menschen, die den bekannten Risikogruppen angehören, sondern allen Erwachsenen, den ,dritten Stich’ nicht auf die lange Bank zu schieben!“, appelliert Herbert Huscava, ärztlicher Direktor des LK Klosterneuburgs. Denn auch wenn er und seine Kollegen ihr Möglichstes tun: In manchen Fällen kann auch modernste Intensivmedizin keine Wunder erwirken.

Vertrauenvolles Klima trotz emotionaler Belastung

Wahre Wunder hingegen vollbringen Mediziner, Pflegekräfte und alle anderen Angestellten in den Krankenhäusern, so auch natürlich in Klosterneuburg. „Unsere Mitarbeiter leisten Großartiges, und das nicht erst seit der Pandemie. Durch Covid-19 kommt es jedoch zu physischen und psychischen Zusatzbelastungen, und dies bereits seit fast zwei Jahren. Die Müdigkeit in der Belegschaft ist spürbar, und jeder einzelne Todesfall stellt eine große emotionale Belastung dar“, fasst Pressesprecherin Renate Haushofer die Situation ihrer Kollegen zusammen. So komme es durch das Fehlen von Angehörigenbesuchen – bedingt durch die hohe Ansteckungsgefahr – zu noch stärkerer Bindung des Personals zu den schwerkranken Corona-Patienten.

Dies bestätigt auch Stationsleiterin Daniela Giefing: „Mein Team ist sehr motiviert, eine ruhige und angenehme Atmosphäre herzustellen. Wir versuchen mit unseren PatientInnen ein vertrauensvolles Klima aufzubauen und für ihre Wünsche und Sorgen da zu sein.“

Gemeinsamkeiten

trotz Unterschieden

Das Thema „Impfen“ ist allerdings nicht nur beim medizinischen Personal allgegenwärtig. Egal ob in Sozialen Medien, der eigenen Familie oder im Freundes- und Bekanntenkreis: Kein Thema wird so heftig und kontroversiell diskutiert. „Zu einem bestimmten Thema eine andere Meinung zu haben bedeutet nicht gleich, dass man nicht trotzdem viele Gemeinsamkeiten hat. Vor allem in der Familie und im Freundeskreis kann man das gut beobachten. Wichtig ist, dass die Gemeinsamkeiten mehr Gewicht haben“, empfiehlt Psychotherapeutin Dejana Wagner von der Klosterneuburger Praxis „Stadttherapie“ bei allen Unterschieden nie das – wahrscheinlich – gemeinsame Ziel aus den Augen zu verlieren: das Ende der Pandemie.