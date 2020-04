2.192 bestätigte positive Fälle gibt es in Niederösterreich – um 41 mehr als am Vortag – , rund 14.000 wurden getestet, 851 sind genesen und 54 am Coronavirus gestorben. Stand vergangenen Freitag, 8 Uhr (Quelle: Corona-Informationsportal des Gesundheitsministeriums). Die Gesamtzahl der bisher durchgeführten Testungen in Niederösterreich beläuft sich laut Angaben des niederösterreichischen Sanitätsstabes auf 14.061 und der genesenen Personen auf 851. verstorben sind in Niederösterreich 54 Personen.

Während also im Bundesland die Zahl der Infizierten steigt, wird sie im ohnehin nur leicht betroffenen Klosterneuburg weniger: 7 sind positiv, 11 genesen und nach wie vor ist ein Todesfall zu beklagen. Die Durchtestungsrate für Klosterneuburg und sonstige Detailzahlen, sind für Klosterneuburg nicht zu bekommen. Unzählige redaktionelle Anfragen bei den verschiedensten Stellen sind ohne Erfolg geblieben. Mit dem Redaktionsschluss am Ostermontag sind auch nur die Zahlen von Freitagfrüh auf der Homepage veröffentlicht. Unter der Begründung der Verletzung des Datenschutzes, sind Informationen von offizieller Seite untersagt. Um die Relation der Ausbreitung des Coronavirus in der Stadt zu erfassen, würde gerade der Grad der Durchtestung interessante Aufschlüsse geben.

Dem viel bemühten Status Klosterneuburgs, es handle sich immerhin um die drittgrößte Stadt Niederösterreichs, wird in diesem Falle, anscheinend keine Bedeutung zugemessen.